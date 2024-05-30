Альянс між Дональдом Трампом та Ілоном Маском зростає

Дональд Трамп зважує роль радника для лідера Tesla у випадку, якщо колишній президент поверне Білий дім.

Про це повідомляє газета The Wall Street Journal.

Мільярдер Маск може стати радником Дональда Трампа в разі його перемоги на президентських виборах.

Джерела кажуть, що Трамп і Маск провели переговори щодо способів надання мільярдеру офіційного впливу на політику, пов’язану з безпекою кордонів та економікою. І Маск нерідко висловлюється щодо цих питань.

Маск з інвестором-мільярдером Нельсоном Пельтцем проводить кампанію впливу в елітних колах, переконуючи не підтримувати переобрання чинного президента Джо Байдена.

Два роки тому між Трампом та Маском були напружені відносини і вони публічно обмінювалися образами. Проте зараз між ними налагоджуються дружні зв'язки.

Джерела кажуть, що Трамп та Маск розмовляють по телефону кілька разів на місяць.

"Мільярдер та кандидат у президенти обговорили питання імміграції, технології та науки, а також розвиток Космічних сил США. Їхні погляди та інтереси стали більш узгодженими. Маск дав зрозуміти, що його цікавить значно більше, ніж просто виписати чек на кампанію Трампа", пише видання.

Маск вирішив використати свій вплив в елітних ділових і технологічних колах, щоб допомогти Трампу перемогти Байдена. Одне з джерел в оточенні Маска розповіло, що він мотивований тривогою щодо напрямку розвитку країни. Зокрема, мільярдер виступив проти "вірусу, пробудженого розуму", який є джерелом ліберальної політики.

Можливо навіть, що Маск може зайняти посаду, яка раніше відповідала посаді, яку раніше обіймав Ісаак Перлмуттер, колишній голова Marvel і довірена особа Пельца і Трампа.

Під час президентства Трампа Перлмуттер працював радником у Департаменті у справах ветеранів разом із двома іншими членами резиденції Трампа Мар-а-Лаго у Флориді.

Крім того, Маск працював у бізнес-консультативних групах Білого дому під час президентства Трампа, але пішов у відставку в 2017 році після того, як не погодився з рішенням Трампа вивести США з Паризької кліматичної угоди. Останні переговори між політиком і бізнесменом стосувалися також деяких компаній Маска, включаючи платформу соціальних медіа X, виробника електромобілів Tesla та ракети-носія і супутникової установки SpaceX.

Але в бізнесі Маск має деякі проблеми, адже його компанія-автовиробник Tesla спостерігає падіння вартості акцій і нещодавно зафіксувала найнижчий прибуток за останні роки. Маск і Трамп обговорювали індустрію електромобілів і податкові пільги на них, кажуть джерела.

Політика Трампа щодо електромобілів прямо не збігається з основним напрямком діяльності Маска. Трамп дотримується жорсткої позиції проти електромобілів під час передвиборної кампанії. Він критикує необхідність підзарядки для тривалих поїздок та закликає ввести мита на автомобілі, вироблені в Мексиці.