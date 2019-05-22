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Alyona Alyona потрапила у ТОП-15 артистів, які заслуговують на увагу за версією The New York Times

Журнал The New York Times вніс українську хіп-хоп виконавицю Alyona Alyona до списку 15 європейських артистів, на яких варто звернути увагу
Автори вважають, що творчість українки може сподобатися фанатам американської виконавиці Азелії Бенкс.
Alyona Alyona потрапила у ТОП-15 артистів, які заслуговують на увагу за версією The New York Times Фото: facebook.com/savranenkoalyona

Автори статті зазначили, що Alyona Alyona є однією з нечисленних хіп-хоп-виконавиць в Україні, і в своїх текстах не використовує ненормативної лексики, інформують у "TheБабель".

У виданні підкреслили, що не дивлячись на популярність російського хіп-хопу в Україні, Alyona Alyona вирішила читати реп рідною мовою. Вона вважає, що таким чином віддає належне своїй національній культурі. «Я хочу розповідати про повсякденне життя на своїй рідній мові», — сказала виконавиця в телефонному інтерв'ю.

Крім українки, до списку потрапили Ghali (Італія), HVL (Грузія), Aya Nakamura (Франція), Viagra Boys (Швеція), Violet (Португалія), Angèle (Бельгія), Dave (Велика Британія), Julian Uhu (Польща), Vendredi Sur Mer (Швейцарія), C. Tangana (Іспанія), Wegen Von Lisbeth (Німеччина), IC3PEAK (Росія), Melinda Ademi (Косово), Ezhel (Туреччина).

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22 05 2019 18:21
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