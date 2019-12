Alyona Alyona, YOURA чи MONATIK? Альбоми яких українських артистів за 2019 рік варто послухати

Нова українська музика сьогодні — це сотні колективів та артистів, які підкорюють не лише вітчизняну, а й світову сцену. Щомісяця з’являються нові платівки, міні-альбоми та сингли

hromadske поцікавилось у людей, що знаються на музиці, які альбоми 2019 року від українських артистів варто послухати. Головні редактори онлайн-медіа «СЛУХ» Максим Сердюк та блогу про нову українську музику LiRoom Олексій Бондаренко, організатор фестивалю Zaxidfest Яків Матвійчук, а також колектив музичного видавця Masterskaya назвали нам свої топ-10 релізів року і пояснили, чому на них варто звернути увагу. Ми вибрали найцікавіші й ділимось з вами.

Аlyona Аlyona — Пушка

Дата релізу: 08.04.2019

Жанр: хіп-хоп, реп

Максим Сердюк, головний редактор онлайн-медіа «СЛУХ»: «З’явилася раптово і першим же кліпом викликала фурор. Реперка не робить нічого нового відносно світових трендів хіп-хопу. Навпаки — наслідує їх, і виходить круто.

Здається, ще ніколи український хіп-хоп не був настільки технічним, музично актуальним, харизматичним, без понтів, з яскравою та переконливою історією виконавиці».

Колектив музичного видавця Masterskaya: «Це новий рівень для українського хіп-хопу, і добре, що про нього почули за межами країни».

Lucas Bird — Bedroom Dance Club

Дата релізу: 22.11.2019

Жанр: поп

Олексій Бондаренко, головний редактор блогу про нову українську музику LiRoom: «Для мене Lucas Bird зараз уособлює українське домашнє інді. Недарма альбом називається Bedroom Dance Club. Це музика на стику інді-року та бедрум-попу, яку створюють у власних спальнях. Дуже щира і чесна музика, навіть трохи наївна, їй віриш. Але, думаю, наразі в Україні майже немає аудиторії для неї».

MONATIK — Love It Ритм

Дата релізу: 17.05.2019

Жанр: поп

Максим Сердюк: «Альбом підтвердив статус співака як короля української поп-музики. Про любов, повагу, родину, мрії та шлях до успіху, який обов’язково буде, якщо віриш у себе. Назва виправдовує музику — ритми ловляться легко і так само легко засвоюються».

White Ward — Love Exchange Failure

Дата релізу: 20.09.2019

Жанр: блек-метал, пост-метал

Яків Матвійчук, організатор фестивалю Zaxidfest: «У цьому альбомі є унікальне поєднання джазу і метал-музики. На мою думку, пост-метал — це наступна сходинка, яка вже зовсім скоро посяде своє заслужене місце в металі та у світі».

INDT — On Cloud 9

Дата релізу: 09.04.2019

Жанр: хіп-хоп, реп

Олексій Бондаренко: «On Cloud 9 — це сміливий крок у сучасний хіп-хоп. Звучить дуже по-західному.

До того ж це класна і приємна музика. Вона розрахована не на стадіони, а на якість. Такого в Україні мало».

YOURA — PLAN Б

Дата релізу: 17.05.2019

Жанр: електро, хіп-хоп-індастріал

Олексій Бондаренко: «До проєкту YOURA Юрія Бардаша знали як продюсера Quest Pistols, засновника лейблу Kruzheva, чоловіка співачки «ЛУНА» та учасника й продюсера проєкту «Гриби». Який музичний смак у самого Юрія, було незрозуміло.

В альбомі відчувається кач «Грибів», вплив гурту «Кровосток» та техно-музики. PLAN Б — дуже стильна платівка. Ця музика має свій характер і зроблена якісно. Хоч і треки російською мовою, я не бачу їх частиною російської музики. У них є якийсь ледь помітний колорит, через який хочеться розглядати їх саме в контексті України».

Masterskaya: «Агресивний хіп-хоп-індастріал. Звучить важко, шкребе серце і пробиває до мурашок. Не реліз, а нерв, що пульсує. Контрольний постріл — кліпи на гостросоціальні теми».

Tik Tu — Ulitakis

Дата релізу: 10.02.2019

Жанр: інді-рок

Яків Матвійчук: «Для мене цей альбом — це дуже проста та добра електронна музика, яку грають живим складом».

Паліндром — Про Сьогодні, Завтра і Вчора

Дата релізу: 01.09.2019

Жанр: нова хвиля, реп

Максим Сердюк: «Несподіваний альбом від «Кашляючого Еда», учасника львівського реп-гурту «Глава 94». Тут він виходить за межі хіп-хопу, а місцями нагадує раннього «Скрябіна»: виконавець пропустив його через себе і видав власне творіння.

Чуттєвість, меланхолія та урбаністична самотність. «Про Сьогодні, Завтра і Вчора» повертає нам переживання, які втрачаються у повсякденній рутині, демонструє, що найболісніші емоції та втрати — це частина цікавого і яскравого життя».

Septa — Bitten By The Serpent Of The Kingdom Of The Spirit

Дата релізу: 22.11.2019

Жанр: прог-метал

Яків Матвійчук: «Я великий фанат прогресивного року. Цей останній альбом гурту Septa — це, перш за все, потужні рифи та глибока лірика».

Zbaraski — Bo Ya Tak Khochu

Дата релізу: 16.06.2019

Жанр: ритм-енд-блюз, соул, хіп-хоп

Masterskaya: «Альбом бере своїм настроєм. Слухається як одна велика, але дуже дивна і місцями незрозуміла історія».

