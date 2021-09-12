Amazon оштрафовано в Італії на 1,13 млрд євро за зловживання домінантним становищем на ринку

У розслідуванні, розпочатому в 2019 році, регулятор дійшов висновку, що Amazon покращує видачу пропозицій продавців, які використовують її власний сервіс доставки, у пошукових запитах на Amazon.it

Антимонопольний регулятор Італії (AGCM) оштрафував американського інтернет-ритейлера Amazon.com Inc. на 1,13 млрд євро за зловживання домінантним становищем на ринку, яке завдало збитків логістичним операторам, що працюють у сфері електронної комерції.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Amazon займає домінантне становище на італійському ринку посередницьких послуг для онлайн-маркетплейсів і зловживала ним, просуваючи використання продавцями її власного логістичного сервісу Fulfilment by Amazon (FBA) на шкоду інтересам конкурентних логістичних операторів, ще більше зміцнюючи свої позиції на ринку", - йдеться у заяві AGCM.

У розслідуванні, розпочатому в 2019 році, регулятор дійшов висновку, що Amazon покращує видачу пропозицій продавців, які використовують її власний сервіс доставки, у пошукових запитах на Amazon.it.

Практики Amazon також завдали шкоди іншим онлайн-маркетплейсам, оскільки позбавляли продавців, що працюють з її сервісами, стимулів для продажу товарів на конкурентних платформах, вважає AGCM.

Регулятор вимагає від Amazon зміни практик.

У листопаді цього року AGCM також оштрафував Amazon та Apple Inc. (SPB: AAPL) загалом на 203 млн євро за змову з метою виключення реселерів продукції Apple, а також бренду Beats, що належить їй, з італійського сегменту Amazon.

Акції Amazon втрачають у ціні 0,2% під час попередніх торгів у четвер. З початку поточного року їхня вартість зросла на 8,2%.

Нагадаємо, що співробітниця Amazon Шарлотта Ньюман подала позов проти керівництва компанії, звинувативши його у дискримінації по расовій та гендерній ознаках, а також у харасменті.