Amazon запустив послугу оплати помахом руки: поки працюватиме у 2 магазинах в США

Компанія Amazon презентувала інноваційний пристрій Amazon One - спосіб безконтактної оплати помахом руки.

"Amazon One - це швидкий, зручний, безконтактний спосіб оплати за допомогою долонь.

Послуга розроблена із забезпеченням захисту даних користувачі та використовує спеціально побудовані алгоритми та обладнання для створення унікального відбитку долоні людини", - йдеться у повідомленні блогу компанії, пише "Економічна Правда".

"Ми почнемо з обраних магазинів Amazon Go, де Amazon One буде працювати біля входу в магазин. Amazon One може стати альтернативним варіантом оплати карткою", - додали у компанії.

Спочатку Amazon One працюватиме у двох магазинах компаній у Сіетлі.

"Щоб зареєструватися, потрібно вставити у сканер кредитну карту. Потім навести долоню на пристрій і дотримуватись вказівок, щоб пов’язати цю картку з унікальним відбитком долоні.

Це можна зробити для обидвох долонь", - пояснили в Amazon.

У Amazon зазначають, що така реєстрація триватиме менше хвилини.

"Ми вибрали опцію розпізнавання відбитками лодонь з кількох важливих причин. Однією з причин було те, що розпізнавання лодонею вважається більш приватним, ніж деякі біометричні альтернативи, оскільки ви не можете визначити особу людини, дивлячись на зображення її долоні. Крім цього, це безконтактно, що, на нашу думку, споживачі оцінять.

Зрештою, використання долоні як біометричного ідентифікатора дає клієнтам контроль над тим, коли і де вони користуються послугою", - йдеться у блозі.

"Коли ви тримаєте долоню над пристроєм Amazon One, технологія оцінює різні аспекти вашої долоні. Немає двох однакових долонь, тому ми аналізуємо всі ці аспекти за допомогою нашої технології зору та вибираємо найвиразніші ідентифікатори на долоні, щоб створити відбиток на долоні", - додали у компанії.

