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ПОЛІТИКА

Американська General Atomics пропонує Україні два безпілотники за $1 плюс логістика – Wall Street Journal

01 лютого 2023, 10:31
Американська General Atomics пропонує Україні два безпілотники за $1 плюс логістика – Wall Street Journal
Фото з відкритих джерел
Американський виробник зброї пропонує продати українському уряду два безпілотники Reaper MQ-9 за один долар.

Американський виробник зброї General Atomics пропонує продати українському уряду два безпілотники Reaper MQ-9 за один долар. Угода вимагатиме від Києва витратити близько 10 мільйонів доларів на підготовку і доставку літальних апаратів в Україну, а також близько 8 мільйонів доларів щороку на технічне обслуговування і підтримку безпілотників старої моделі, які наразі у країні не використовуються, повідомляє Wall Street Journal.

Пропозиція включатиме наземну станцію управління, щоб керувати безпілотниками майже будь-де, згідно з пропозицією, з якою ознайомилось видання. Пропозиція була зроблена Лінденом Блу, генеральним директором компанії General Atomics, яка виробляє Reapers, для аташе з питань оборони України у Вашингтоні минулого тижня.

Представник General Atomics заявив, що компанія не може коментувати конкретні угоди, але сказав: "ми вважаємо, що Україні потрібні такі ракети, як Reaper, і якнайшвидше". "General Atomics обговорювала потреби українських Збройних сил з їхнім урядом протягом багатьох місяців і залишається відданою їхній підтримці у будь-який спосіб", – зауважив Марк Брінклі, речник General Atomics.

За останній рік США надали Україні понад 700 малих безпілотників, у тому числі тактичні безпілотники Switchblade.

Reaper MQ-9 – набагато складніший безпілотник зі значно більшою дальністю польоту, швидкістю та можливостями. Він має розмах крил близько 66 футів і може бути озброєний. Тривалість польоту – понад 24 години. Компанія пропонує старішу версію безпілотника, літак MQ-9A Block 1, який зазвичай коштує кілька мільйонів доларів за штуку.

Ці безпілотники можуть використовуватися для збору розвідувальної інформації, а також для спостереження і розвідки, але мають можливість нести зброю.

Безпілотник Reaper разом із Gray Eagle, також виробництва General Atomics, дозволить українським військам наносити удари і вести спостереження за російськими військами з більш безпечної відстані. Білий дім чинив опір спробам надати Україні "Сірі орли", які наразі експлуатуються армією США, через побоювання, що чутлива технологія на борту літака, в тому числі камера, може потрапити до рук росіян, якщо літак буде збитий.

Літаки Reapers, які є більшими і мають більше корисного навантаження, експлуатуються Військово-повітряними силами США.

Продаж безпілотників все одно вимагатиме від адміністрації Байдена схвалення передачі технології Україні. Однак General Atomics пропонує продати Reapers безпосередньо українському уряду, а не через уряд США.

General AtomicThe Wall Street JournalReaper

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