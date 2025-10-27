Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Американська компанія не виконала контракт на постачання боєприпасів Україні на $1 млрд – FT

27 жовтня 2025, 17:24
Американська компанія не виконала контракт на постачання боєприпасів Україні на $1 млрд – FT
За даними видання, невеликий магазин зброї, розташований у торговому центрі на півдні Аризони, отримав від України аванс у розмірі 17 мільйонів євро, але жодного боєприпасу так і не поставив.

Американська компанія OTL Firearms з Аризони не виконала контракт на постачання боєприпасів для України на 1 мільярд доларів, укладений у 2022 році з державною компанією "Прогрес", і тепер має повернути кошти разом із відсотками.

Про це повідомляє Financial Times.

За даними видання, невеликий магазин зброї, розташований у торговому центрі на півдні Аризони, отримав від України аванс у розмірі 17 мільйонів євро, але жодного боєприпасу так і не поставив.

Федеральний суддя США Розмарі Маркес постановила, що OTL має повернути всю суму разом із відсотками та судовими витратами — загалом понад 20 мільйонів євро. Це рішення стало першим юридичним наслідком однієї з найбільш дивних спроб закупівлі зброї під час війни, зазначає журналіст FT Майлз Джонсон.

Контракт, укладений у червні 2022 року, передбачав постачання 10 мільйонів снарядів калібру 23 мм, 56 тисяч ракет для систем “Град”, 24 тисяч мінометних мін та інших боєприпасів радянського зразка.

На момент підписання угоди компанія OTL існувала лише два роки й мала мінімальну присутність — тимчасову вивіску та кілька онлайн-відгуків. Її власником був 28-річний Таннер Кук, який запропонував “Прогресу” зброю з Сербії — країни, що тоді відмовлялася напряму постачати озброєння Україні.

Після переказу коштів компанія OTL повідомила про “затримки через експортні ліцензії”, але арбітражний трибунал у Відні встановив, що OTL взагалі не мала необхідних дозволів на експорт зброї.

У березні 2024 року арбітри ухвалили рішення на користь України, однак OTL відмовилася добровільно виплачувати компенсацію. Це змусило “Прогрес” звернутися до суду США, який нещодавно підтвердив арбітражне рішення.

Після ухвали компанія припинила діяльність за своєю юридичною адресою і не відповідає на запити журналістів.

СШАвійназброябоєприпаси

Останні матеріали

Gripen і морські дрони для України на тлі нових російських авіаударів. Нові санкції та жодного саміту – Мік Раян
Політика
Gripen і морські дрони для України на тлі нових російських авіаударів. Нові санкції та жодного саміту – Мік Раян
Переклад iPress – 27 жовтня 2025, 17:13
Медіа та спорт на одному майданчику: визначені півфіналісти King Media Basket
Спорт
Медіа та спорт на одному майданчику: визначені півфіналісти King Media Basket
27 жовтня 2025, 15:21
Не вірте брехні путіна. росія не перемагає в Україні – Джек Кін
Політика
Не вірте брехні путіна. росія не перемагає в Україні – Джек Кін
Переклад iPress – 27 жовтня 2025, 12:33
Санкції Трампа і санкції на середньовічну Францію однаково ефективні. Трамп знову демонструє диво еквілібристики – Філліпс О'Брайен
Політика
Санкції Трампа і санкції на середньовічну Францію однаково ефективні. Трамп знову демонструє диво еквілібристики – Філліпс О'Брайен
26 жовтня 2025, 23:23
Шостий тур betking Екстра-ліги: яскраві матчі, голи та інтрига на паркеті
Спорт
Шостий тур betking Екстра-ліги: яскраві матчі, голи та інтрига на паркеті
26 жовтня 2025, 16:08
Лора Лумер: майстриня хаосу. Чому її слід побоюватися більше за ультраправу проросійську Марджорі Ґрін – Адам Кінзінгер
Політика
Лора Лумер: майстриня хаосу. Чому її слід побоюватися більше за ультраправу проросійську Марджорі Ґрін – Адам Кінзінгер
Переклад iPress – 24 жовтня 2025, 16:10
Як Європа продовжує підживлювати воєнну машину росії. Імпорт російських енергоносіїв зріс у семи найбільших країнах Європи – Ілан Берман
Політика
Як Європа продовжує підживлювати воєнну машину росії. Імпорт російських енергоносіїв зріс у семи найбільших країнах Європи – Ілан Берман
Переклад iPress – 24 жовтня 2025, 12:00
Чотири тижні фори. Як нові санкції США страхують російську нафту – Філліпс О'Брайен
Політика
Чотири тижні фори. Як нові санкції США страхують російську нафту – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 23 жовтня 2025, 23:56
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється