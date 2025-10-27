Американська компанія не виконала контракт на постачання боєприпасів Україні на $1 млрд – FT

За даними видання, невеликий магазин зброї, розташований у торговому центрі на півдні Аризони, отримав від України аванс у розмірі 17 мільйонів євро, але жодного боєприпасу так і не поставив.

Американська компанія OTL Firearms з Аризони не виконала контракт на постачання боєприпасів для України на 1 мільярд доларів, укладений у 2022 році з державною компанією "Прогрес", і тепер має повернути кошти разом із відсотками.

Про це повідомляє Financial Times.

Федеральний суддя США Розмарі Маркес постановила, що OTL має повернути всю суму разом із відсотками та судовими витратами — загалом понад 20 мільйонів євро. Це рішення стало першим юридичним наслідком однієї з найбільш дивних спроб закупівлі зброї під час війни, зазначає журналіст FT Майлз Джонсон.

Контракт, укладений у червні 2022 року, передбачав постачання 10 мільйонів снарядів калібру 23 мм, 56 тисяч ракет для систем “Град”, 24 тисяч мінометних мін та інших боєприпасів радянського зразка.

На момент підписання угоди компанія OTL існувала лише два роки й мала мінімальну присутність — тимчасову вивіску та кілька онлайн-відгуків. Її власником був 28-річний Таннер Кук, який запропонував “Прогресу” зброю з Сербії — країни, що тоді відмовлялася напряму постачати озброєння Україні.

Після переказу коштів компанія OTL повідомила про “затримки через експортні ліцензії”, але арбітражний трибунал у Відні встановив, що OTL взагалі не мала необхідних дозволів на експорт зброї.

У березні 2024 року арбітри ухвалили рішення на користь України, однак OTL відмовилася добровільно виплачувати компенсацію. Це змусило “Прогрес” звернутися до суду США, який нещодавно підтвердив арбітражне рішення.

Після ухвали компанія припинила діяльність за своєю юридичною адресою і не відповідає на запити журналістів.