Американське посольство посилило охорону Келлога під час візиту в Україну через його популярність

Американське посольство надало додаткову охорону для спецпредставника президента США Дональда Трампа Кіта Келлога під час його візиту в Україну. Це зумовлено його популярністю.

Про це повідомляє The New York Post.

Як розповів виданню американський посадовець, який супроводжував Келлога, він "був повністю оточений звичайними українськими громадянами та солдатами, які підтримували його зусилля в допомозі Трампу знайти спосіб припинити російську агресію проти країни".

Співрозмовник NYP додав, що американське посольство хотіло захистити Келлога від "натовпу шанувальників" під час поїздки. Журналісти також написали, що під час візиту Келлога в Київ "сирени повітряної тривоги майже стихли".

"Келлог — один з небагатьох людей у ​​Вашингтоні, хто не шукає собі наступну роботу… У поєднанні з його непохитною відданістю президенту [США Дональду Трампу] це дає йому здатність говорити гірку правду, коли інші бояться висловитися", — розповів співрозмовник журналістів.

24 серпня Кіт Келлог прибув в Україну та взяв участь в урочистостях до Дня Незалежності. Президент України Володимир Зеленський нагородив спецпредставника США орденом князя Ярослава Мудрого I ступеня за особливий внесок у міждержавну співпрацю, зміцнення суверенної України та популяризацію України за кордоном.