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Американські чиновники заявили, що КНДР перекидає тисячі військових в Курську області рф – NYT

26 жовтня 2024, 17:11
Американські чиновники заявили, що КНДР перекидає тисячі військових в Курську області рф – NYT
iakursk.ru
Це можуть бути військові з так званого "елітного" підрозділу.

Тисячі солдатів елітного підрозділу Корейської народної армії почали прибувати в середу і, як очікується, спробують допомогти витіснити українські сили з території рф.

Вже до понеділка, 28 жовтня, на курщину перекинуть 5 тисяч солдатів Північної Кореї. 

Про це інформує газета The New York Times.

На тижні перші північнокорейські війська прибули до Курської області і відтоді солдати КНДР продовжують перекидати. 

Видання пише, що "тисячі військових прибувають щодня".

Джерела сказали газеті, що до понеділка, 28 жовтня, буде зібрано близько 5 тисяч північнокорейських військ у Курській області.

За їх словами, війська є частиною елітного підрозділу Корейської народної армії і їх доправляіть з Владивостока на великих транспортних літаках Іл-76 на військовий аеродром на заході рф і повезуть у зону бойових дій.

На сьогодні війська КНДР зосереджені лише в Курській області.

Крім того, північнокорейські солдати ще не вступили в бій. 

Наразі незрозуміло, яку роль вони відіграватимуть на фронті. 

The New York Times пише, що незрозуміло, як військові Північної Кореї змінять динаміку на полі бою. 

А ще війська КНДР не брали участі в жодній війні з 1950-х років, тому є питання щодо можливостей їхніх навіть елітних підрозділів.

 
КНДРвійна в УкраїніКурська область

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