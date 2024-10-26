Американські чиновники заявили, що КНДР перекидає тисячі військових в Курську області рф – NYT

Це можуть бути військові з так званого "елітного" підрозділу.

Тисячі солдатів елітного підрозділу Корейської народної армії почали прибувати в середу і, як очікується, спробують допомогти витіснити українські сили з території рф.

Вже до понеділка, 28 жовтня, на курщину перекинуть 5 тисяч солдатів Північної Кореї.

Про це інформує газета The New York Times.

На тижні перші північнокорейські війська прибули до Курської області і відтоді солдати КНДР продовжують перекидати.

Видання пише, що "тисячі військових прибувають щодня".

Джерела сказали газеті, що до понеділка, 28 жовтня, буде зібрано близько 5 тисяч північнокорейських військ у Курській області.

За їх словами, війська є частиною елітного підрозділу Корейської народної армії і їх доправляіть з Владивостока на великих транспортних літаках Іл-76 на військовий аеродром на заході рф і повезуть у зону бойових дій.

На сьогодні війська КНДР зосереджені лише в Курській області.

Крім того, північнокорейські солдати ще не вступили в бій.

Наразі незрозуміло, яку роль вони відіграватимуть на фронті.

The New York Times пише, що незрозуміло, як військові Північної Кореї змінять динаміку на полі бою.

А ще війська КНДР не брали участі в жодній війні з 1950-х років, тому є питання щодо можливостей їхніх навіть елітних підрозділів.