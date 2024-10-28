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ПОЛІТИКА

Американські посадовці не вірять у швидке припинення вогню на Близькому Сході до виборів

28 жовтня 2024, 11:11
Американські посадовці не вірять у швидке припинення вогню на Близькому Сході до виборів
Фото: UNSPLASH
Найближчими днями в столиці Катару Досі мають відновитись переговори зі звільнення заручників і припинення вогню в Газі.

У США не сподіваються на прорив у перемовинах щодо припинення вогню на Близькому Сході до президентських виборів у країні.

Про це у коментарі телеканалу CNN розповіли неназвані офіційні особи.

Найближчими днями в столиці Катару Досі мають відновитись переговори зі звільнення заручників і припинення вогню в Газі.

Американські посадовці кажуть, що після вбивства Ізраїлем лідера Хамас Ях'ї Сінвара ситуація знову набула нового імпульсу.

Однак приватно деякі представники США визнають, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, який стежить за виборами у США, не збирається ухвалювати серйозних рішень, доки не дізнається, хто стане президентом.

Протягом кількох днів після смерті Сінвара радники президента США Джо Байдена висловлювали обережний оптимізм щодо можливості відновлення переговорів про припинення вогню, а держсекретар Ентоні Блінкен здійснив турне країнами Близького Сходу.

Але в цей час Нетаньягу, за словами кандидата від республіканців Дональда Трампа, телефонував йому, щоб обговорити поточну ситуацію на Близькому Сході.

вибориСШАБлизький Схід

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