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Американські ресторани почали використовувати роботів для доставки

Містечко Фейрфакс, розташоване в околицях американської столиці, міста Вашингтон, почало використовувати автономних роботів для доставки їжі місцевим мешканцям.

Про це повідомляє WTOP News.

 

"Місто Фейрфакс у штаті Вірджинія співпрацює з компанією Starship Technologies, яка надає ресторанам своїх роботів для безконтактної доставки на обмеженій території під час спалаху коронавірусу", - зазначається в повідомленні.

 

Як уточнюється, роботів уже "взяли на озброєння" принаймні шість місцевих ресторанів. Інші вже стоять у черзі.

Компанія Starship Technologies наразі забезпечує роботу двадцяти автономних роботів, які здійснюють доставку щодня з 9-ї ранку до 22-ї вечора. Ці невеликі колісні дрони розміром з холодильний ящик вже стали звичним явищем у містечку Фейрфакс, де розташований кампус університету Джорджа Мейсона.

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21 04 2020 12:06
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