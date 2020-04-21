Американські ресторани почали використовувати роботів для доставки
Про це повідомляє WTOP News.
"Місто Фейрфакс у штаті Вірджинія співпрацює з компанією Starship Technologies, яка надає ресторанам своїх роботів для безконтактної доставки на обмеженій території під час спалаху коронавірусу", - зазначається в повідомленні.
Як уточнюється, роботів уже "взяли на озброєння" принаймні шість місцевих ресторанів. Інші вже стоять у черзі.
Компанія Starship Technologies наразі забезпечує роботу двадцяти автономних роботів, які здійснюють доставку щодня з 9-ї ранку до 22-ї вечора. Ці невеликі колісні дрони розміром з холодильний ящик вже стали звичним явищем у містечку Фейрфакс, де розташований кампус університету Джорджа Мейсона.
Читайте також: У Румунії розробили апарат для очищення повітря від COVID-19
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО МОЗ: Спалах коронавірусу може виникнути на 5−10 день після Великодня
- ВІДЕО У Зоні відчуження намагаються загасити 4 лісові пожежі
- ВІДЕО У Єрусалимі у храмі Гроба Господнього зійшов Благодатний вогонь
- Чи виправдані заходи карантину в Україні щодо ситуації з COVID - 2019?Що насправді спричинить за собою посилення заходів карантину через COVID - 2019 і чи варто продовжувати карантин?
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі