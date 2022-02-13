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Американські співробітники місії ОБСЄ виїздять з Донецька

ОБСЄ не відповіла на запит про коментар з цього приводу
Співробітники зі США в Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) почали організовано виїжджати з окупованого росіянами Донецька в неділю, 13 лютого.
Американські співробітники місії ОБСЄ виїздять з Донецька Фото: Reuters
Про це повідомляє The Jerusalem Post.
 
Як зазначається, ОБСЄ не відповіла на запит про коментар з цього приводу.
 
Сполучені Штати та їхні союзники закликали своїх громадян негайно залишити Україну, щоб уникнути військових дій, включаючи можливий повітряний напад, вважається, що новий напад Москви може статися у будь-який момент.
 
Як повідомлялося, у четвер РФ та Білорусь розпочали спільні масштабні військові навчання «Союзна рішучість-2022» поблизу кордону України.
 
Окрім того, Москва продовжує деструктивну діяльність в Азово-Чорноморському регіоні, оголосивши великі райони Азовського та Чорного морів небезпечними для плавання на період з 13 до 19 лютого у зв'язку з проведенням навчань, які передбачають ракетні та артилерійські стрільби.
 
Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив у п'ятницю, що Росія направила більше сил до кордону з Україною та може почати вторгнення у будь-який момент, зокрема під час зимових Олімпійських ігор у Пекіні, які триватимуть до 20 лютого.
 
Раніше Сполучені Штати закликали американців в Україні негайно виїхати через «посилену загрозу російських військових дій» проти України та коронавірусну ситуацію.
 

 

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13 02 2022 14:23
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