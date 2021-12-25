Американські військові відстежують маршрут Санта-Клауса

Він уже пролетів над Україною

Сервіс відстеження авіації Flightradar і Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD) почали слідкувати за Санта-Клаусом.

Відстежити казкового героя можна на сайтах Flightradar і NORAD, повідомляє "Громадське".

Станом на момент публікації, сани з оленями пролітають над американським штатом Флорида й рухаються в північному напрямку.

За даними NORAD, Санта-Клаус пролетів над Україною приблизно о 21:15 у п'ятницю, 24 грудня.

Flightradar почав показувати маршрут Санти у 2017 році. Першим цю традицію запустило військове командування NORAD в 1955 році.

Тоді американська торговельна мережа Sears розмістила в газеті оголошення, де був номер телефону, за яким діти могли "зателефонувати Санта Клаусу". У номері допустили помилку - і діти потрапляли до Континентального командування повітряно-космічної оборони. Після цього військові вирішили щороку показувати вигаданий маршрут головного різдвяного героя.

Відтоді напередодні Різдва за Григоріанським календарем, 25 грудня, о 6:00 (13:00 за Києвом) на сайті NORAD Tracks Santa починають показувати маршрут Санта-Клауса.

Крім того, Google надає функцію відстеження Санти вже протягом 18 років. Пересування головного героя різдвяних свят можна відстежувати за допомогою будь-якого браузера на смартфонах, планшетах, комп’ютерах та інших гаджетах. На карті показано маршрут Санти, його поточне місце перебування та передбачуваний час прибуття в кожну країну.

Діти також можуть зателефонувати на гарячі лінії. Волонтери обробляють їхні дзвінки та повідомляють про місце перебування Санти.

Нагадаємо, що Папа Римський Франциск провів у базиліці Святого Петра у Ватикані нічну Різдвяну месу.