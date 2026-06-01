Американські військові за останні тижні допомогли пройти через Ормузьку протоку 70 комерційним суднам

За останні три тижні Центральне командування США допомогло близько 70 комерційним суднам пройти через Ормузьку протоку.

Про це пише New York Times із посиланням на американських посадовців.

За їхніми словами, більшість суден вимикали транспондери, щоб уникнути виявлення під час проходження вузького водного шляху. Посадовці відмовились уточнити, які саме судна проходили і яким маршрутом, однак зазначили, що принаймні один маршрут пролягав якомога далі від іранського узбережжя.

Аналітики судноплавства зазначають, що судна, які проходять під керівництвом США, судячи з усього, дотримувалися маршрутів, що пролягають ближче до Оману. Проходження Ормузькою протокою досі залишається ризикованим, адже Іран погрожує атакувати судна, які проходять поблизу нього без отримання дозволу. А маршрут, координований США, є альтернативою для судновласників, які не хочуть отримувати дозвіл від Ірану або платити мито за проходження.