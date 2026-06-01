Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Американські військові за останні тижні допомогли пройти через Ормузьку протоку 70 комерційним суднам

01 червня 2026, 10:57
Американські військові за останні тижні допомогли пройти через Ормузьку протоку 70 комерційним суднам
Фото DR
Більшість суден вимикали транспондери, щоб уникнути виявлення під час проходження вузького водного шляху.
За останні три тижні Центральне командування США допомогло близько 70 комерційним суднам пройти через Ормузьку протоку.
 
Про це пише New York Times із посиланням на американських посадовців.
 
За їхніми словами, більшість суден вимикали транспондери, щоб уникнути виявлення під час проходження вузького водного шляху. Посадовці відмовились уточнити, які саме судна проходили і яким маршрутом, однак зазначили, що принаймні один маршрут пролягав якомога далі від іранського узбережжя.
 
Аналітики судноплавства зазначають, що судна, які проходять під керівництвом США, судячи з усього, дотримувалися маршрутів, що пролягають ближче до Оману. Проходження Ормузькою протокою досі залишається ризикованим, адже Іран погрожує атакувати судна, які проходять поблизу нього без отримання дозволу. А маршрут, координований США, є альтернативою для судновласників, які не хочуть отримувати дозвіл від Ірану або платити мито за проходження.
 
До американо-ізраїльських атак на Іран наприкінці лютого через протоку щодня проходило понад 100 комерційних суден. Тож проходження, координовані США, – у середньому три на день протягом трьох тижнів – не є значним відновленням судноплавства.
 
Ормузька протока залишається ключовим шляхом для світового експорту нафти. Вона з’єднує провідних виробників у Перській затоці, зокрема Саудівську Аравію, Іран, Ірак та Об’єднані Арабські Емірати, з Оманською затокою та Аравійським морем. До початку війни на Близькому Сході через цей маршрут щодня транспортувалося близько п’ятої частини світового споживання нафти.

 

війнаСШАОрмузька протока

Останні матеріали

Скільки балістичних ракет виробляє росія? Оцінка обсягів виробництва 9М723
Технології
Скільки балістичних ракет виробляє росія? Оцінка обсягів виробництва 9М723 "Іскандер-М" та Х-47М2 "Кинджал" – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 01 червня 2026, 12:52
Зруйнувати російську економіку й воєнну логістику. стратегія України в кампанії далекобійних і середньодальних ударів – Філліпс О'Брайен
Політика
Зруйнувати російську економіку й воєнну логістику. стратегія України в кампанії далекобійних і середньодальних ударів – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 01 червня 2026, 09:19
Як перемогти путіна. Не робіть нічого зайвого – просто тримайтеся – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Як перемогти путіна. Не робіть нічого зайвого – просто тримайтеся – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 29 травня 2026, 13:58
Українські діти, стадіони Ла Ліги та соціальна місія. Як Betking Foundation реалізує
Cуспільство
Українські діти, стадіони Ла Ліги та соціальна місія. Як Betking Foundation реалізує "Королівську подорож" під час війни
29 травня 2026, 13:11
Вірменія обирає між росією та Заходом. Вибори після втрати Нагірного Карабаху визначать курс країни – CEPA
Політика
Вірменія обирає між росією та Заходом. Вибори після втрати Нагірного Карабаху визначать курс країни – CEPA
Переклад iPress – 29 травня 2026, 12:09
Ми спостерігаємо занепад США у реальному часі. Вашингтон дедалі частіше ігнорують і вороги, і союзники – Філліпс О'Брайен
Політика
Ми спостерігаємо занепад США у реальному часі. Вашингтон дедалі частіше ігнорують і вороги, і союзники – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 29 травня 2026, 08:20
Велика перемога росії. Трамп робить крок до скорочення бомбардувальників, підводних човнів і бойових кораблів, які США надають НАТО – Ольга Лаутман
Політика
Велика перемога росії. Трамп робить крок до скорочення бомбардувальників, підводних човнів і бойових кораблів, які США надають НАТО – Ольга Лаутман
Переклад iPress – 28 травня 2026, 16:37
Людина у високому замку. Принагідна рецензія на книжку – Тімоті Снайдер
Хліб та Видовища
Людина у високому замку. Принагідна рецензія на книжку – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 28 травня 2026, 12:44
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється