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Американські законодавці опублікували доповідь із твердженням про походження COVID-19 з китайської лабора

Китай заперечує витік генетично модифікованого коронавірусу з об'єкта в Ухані
"Ми також вважаємо, що переважання доказів свідчить, що вірус дійсно "просочився" з Уханьського інституту, і це сталося десь до 12 вересня 2019 року", - сказано в доповіді.
Американські законодавці опублікували доповідь із твердженням про походження COVID-19 з китайської лабора Фото: РБК-Україна

Головний республіканець Комітету з міжнародних справ Палати представників Мак Маккол представив у понеділок доповідь з твердженнями про наявність доказів того, що коронавірус COVID-19 "просочився" з лабораторії Уханьського інституту вірусології, пише "Інтерфакс-Україна".

Вона стала результатом розслідування, проведеного республіканцями-законодавцями. "Тепер ми вважаємо, що настав час повністю відмовитися від того, що джерелом вірусу став ринок морепродуктів", - йдеться в доповіді.

"Ми також вважаємо, що переважання доказів свідчить, що вірус дійсно "просочився" з Уханьського інституту, і це сталося десь до 12 вересня 2019 року", - сказано в доповіді.

Як наголошується в документі, є "достатні докази" того, що вчені лабораторії китайського інституту за сприяння американських експертів і державних фондів Китаю і США працювали над модифікацією коронавірусів, і ці роботи могли бути секретними.

Китай заперечує витік генетично модифікованого коронавірусу з об'єкта в Ухані. Експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я після інспекції Уханьської лабораторії також дійшли висновку, що такий витік вкрай малоймовірний.

Нагадаємо, що Китай відмовився співпрацювати з ВООЗ на другому етапі розслідування

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02 08 2021 15:21
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