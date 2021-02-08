Американські законодавці опублікували доповідь із твердженням про походження COVID-19 з китайської лабора
Головний республіканець Комітету з міжнародних справ Палати представників Мак Маккол представив у понеділок доповідь з твердженнями про наявність доказів того, що коронавірус COVID-19 "просочився" з лабораторії Уханьського інституту вірусології, пише "Інтерфакс-Україна".
Вона стала результатом розслідування, проведеного республіканцями-законодавцями. "Тепер ми вважаємо, що настав час повністю відмовитися від того, що джерелом вірусу став ринок морепродуктів", - йдеться в доповіді.
"Ми також вважаємо, що переважання доказів свідчить, що вірус дійсно "просочився" з Уханьського інституту, і це сталося десь до 12 вересня 2019 року", - сказано в доповіді.
Як наголошується в документі, є "достатні докази" того, що вчені лабораторії китайського інституту за сприяння американських експертів і державних фондів Китаю і США працювали над модифікацією коронавірусів, і ці роботи могли бути секретними.
Китай заперечує витік генетично модифікованого коронавірусу з об'єкта в Ухані. Експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я після інспекції Уханьської лабораторії також дійшли висновку, що такий витік вкрай малоймовірний.
Нагадаємо, що Китай відмовився співпрацювати з ВООЗ на другому етапі розслідування
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