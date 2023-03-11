Американський експерт розповів, як рф адаптувала свої ракетні атаки для прориву української ППО, – CNN

Впродовж останніх шести місяців намітилася тенденція до збільшення проміжків між ракетними нальотами.

Москва адаптувала свої ракетні удари для прориву української ППО. росія використовує поєднання дозвукових крилатих ракет, високошвидкісних аеробалістичних ракет "Кинжал", а також, можливо, хибних цілей та інших засобів протидії.

Про це телеканалу CNN заявив Дуглас Баррі, старший науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень.

Також протягом останніх шести місяців намітилася тенденція до збільшення проміжків між ракетними нальотами. Коли вони наносяться, одночасно використовується більше ракет, щоб обороні було важче перехопити їх усі.

"Це зрушення відбулося в міру того, як українська система ППО стала краще оснащеною і досконалішою", - вважає Джастін Бронк, старший науковий співробітник з авіації в лондонському Королівському інституті об'єднаних служб.

При цьому "є побоювання, наскільки ефективно Україна зможе протистояти таким бомбардуванням".

Нагадаємо, що під час ракетної атаки 9 березня російські війська вперше застосували відразу шість "Кинджалів".