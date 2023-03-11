Матеріали:
Теми:

Американський експерт розповів, як рф адаптувала свої ракетні атаки для прориву української ППО, – CNN

11 березня 2023, 11:46
Американський експерт розповів, як рф адаптувала свої ракетні атаки для прориву української ППО, – CNN
Впродовж останніх шести місяців намітилася тенденція до збільшення проміжків між ракетними нальотами.

Москва адаптувала свої ракетні удари для прориву української ППО. росія використовує поєднання дозвукових крилатих ракет, високошвидкісних аеробалістичних ракет "Кинжал", а також, можливо, хибних цілей та інших засобів протидії.

Про це телеканалу CNN заявив Дуглас Баррі, старший науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень.

Також протягом останніх шести місяців намітилася тенденція до збільшення проміжків між ракетними нальотами. Коли вони наносяться, одночасно використовується більше ракет, щоб обороні було важче перехопити їх усі.

"Це зрушення відбулося в міру того, як українська система ППО стала краще оснащеною і досконалішою", - вважає Джастін Бронк, старший науковий співробітник з авіації в лондонському Королівському інституті об'єднаних служб.

При цьому "є побоювання, наскільки ефективно Україна зможе протистояти таким бомбардуванням".

Нагадаємо, що під час ракетної атаки 9 березня російські війська вперше застосували відразу шість "Кинджалів".

кинджалвійна в Україніракетні удариросія окупанти

Останні матеріали

Мова війни. Чому ми говоримо про кінетичну та некінетичну війну? – Лоуренс Фрідман
Технології
Мова війни. Чому ми говоримо про кінетичну та некінетичну війну? – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 10 березня 2023, 16:34
Вчені оживили зомбі-вірус з вічної мерзлоти віком 48 500 років. Як давні хвороби загрожують людству і яка у цьому роль росії – CNN
Політика
Вчені оживили зомбі-вірус з вічної мерзлоти віком 48 500 років. Як давні хвороби загрожують людству і яка у цьому роль росії – CNN
Переклад iPress – 10 березня 2023, 14:06
Чесько-українські паралелі. Схожі навіть у дрібницях
Політика
Чесько-українські паралелі. Схожі навіть у дрібницях
Дмитро Редько – 10 березня 2023, 11:25
Нирки кадирова можуть розпалити громадянську війну в Ічкерії. Огляд подій тижня – Hudson Institute
Політика
Нирки кадирова можуть розпалити громадянську війну в Ічкерії. Огляд подій тижня – Hudson Institute
Переклад iPress – 10 березня 2023, 09:03
Грузія – новий фронт у гібридній війні росії. путін хоче затягти її до свого клубу авторитарних держав – Bloomberg
Політика
Грузія – новий фронт у гібридній війні росії. путін хоче затягти її до свого клубу авторитарних держав – Bloomberg
Переклад iPress – 09 березня 2023, 16:19
9 березня 2023 року: черговий російський авіаудар – Том Купер
Політика
9 березня 2023 року: черговий російський авіаудар – Том Купер
Переклад iPress – 09 березня 2023, 12:53
Асиметрії війни. росія прагне перемоги через руйнацію, Україна – через розбудову – Мік Раян
Політика
Асиметрії війни. росія прагне перемоги через руйнацію, Україна – через розбудову – Мік Раян
Переклад iPress – 09 березня 2023, 10:37
Україна може перемогти росію зброєю, яку не дає Байден. Але навряд чи йому вистачить на це духу – генерал Джек Кін
Політика
Україна може перемогти росію зброєю, яку не дає Байден. Але навряд чи йому вистачить на це духу – генерал Джек Кін
Переклад iPress – 08 березня 2023, 16:17
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється