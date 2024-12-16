Американський корабель вперше за вісім років увійшов до порту головного союзника Китаю

Міністерство оборони Камбоджі заявило, що візит американців спрямований на "зміцнення та розширення дружби"

Бойовий корабель військово-морських сил США USS Savannah прибув до камбоджійського порту Сіануквіль. Американське судно вперше за вісім років зайшло до Камбоджі, яка є ключовою країною-союзницею Китаю в Південно-Східній Азії.

Про це повідомляє ABC News.

Корабель з екіпажем у понад сотню осіб сьогодні розпочав п'ятиденний візит, під час якого заплановані зустрічі з командуванням військово-морської бази "Реам" та спільні заходи з місцевими військовими моряками.

"Чудово повернутися та відновити присутність США тут після восьми років", – зазначив командир USS Savannah.

Міноборони Камбоджі підкреслило, що візит сприятиме зміцненню двосторонніх зв'язків та військового співробітництва між державами. Прибуття корабля сталось невдовзі після візиту в країну міністра оборони США Ллойда Остіна.