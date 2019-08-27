Американський сенатор заявив, що йому відмовили у візі до Росії. Росія каже, що він і не просив
Під час поїздки він планував поспілкуватися з урядовцями, представниками громадянського суспільства та американськими бізнесменами, повідомляє "Громадське".
"Я сподівався, що прямий діалог з російськими парламентаріями допоможе створити умови для поліпшення відносин між нашими країнами. На жаль, російські офіційні особи продовжують грати в дипломатичні ігри з моїми щирими прагненнями і відмовили мені у в'їзді до Росії. Не дивлячись на цю дріб'язкову образу, я продовжуватиму виступати за тверду і рішучу відповідь на агресію Росії - і чесний діалог, коли це можливо", - заявив Джонсон.
Водночас сенатор розкритикував президента Росії Володимира Путіна, що "шлях, який Путін вибрав для Росії, - це трагедія історичного масштабу".
"Замість проведення вільних і справедливих виборів, поваги верховенства закону і інтеграції економіки Росії в західні демократії Путін вторгся в Грузію, спробував незаконно анексувати Крим, почав війну на сході України, де загинули тисячі людей, і підтримав варварський режим в Сирії, який використовував хімічну зброю проти власного народу у війні, в якій загинули сотні тисяч людей", - заявив Джонсон.
Нагадаємо, що анексія Криму, за яку Росію видалили з Групи восьми, сталася при колишньому президенті США Бараку Обамі, і була його помилкою, а окупацію півострова можна було спинити.
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