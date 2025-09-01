Американський суд в терміновому порядку призупинив депортацію 700 дітей до Гватемали

Депортацію планували провести вже цими днями

Американський суд у неділю постановив терміново призупинити план адміністрації президента Дональда Трампа з депортації близько 700 гватемальських дітей.

Про це пише The Guardian.

Адвокати 10 неповнолітніх громадян Гватемали віком від 10 до 17 років у судових документах, поданих пізно в суботу, повідомили, що депортаційні літаки мали вилетіти протягом кількох годин. Але федеральна суддя у Вашингтоні заявила, що цих дітей не можна депортувати щонайменше 14 днів.

Вона провела термінове слухання в неділю і домоглася того, щоб їх зняли з літаків і повернули до установ Управління з питань переселення біженців, поки триває судовий процес.

"Я не хочу, щоб було будь-яких невизначеностей", – сказала суддя Спаркл Л. Сукнанан.

Урядові юристи називають це не депортацією, а возз'єднанням з родинами і опікунами.

Подібні екстрені запити були подані й в інших частинах країни. Адвокати в Аризоні та Іллінойсі звернулися до федеральних суддів із проханням заблокувати депортацію неповнолітніх без супроводу дорослих.