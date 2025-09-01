Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Американський суд в терміновому порядку призупинив депортацію 700 дітей до Гватемали

01 вересня 2025, 09:35
Американський суд в терміновому порядку призупинив депортацію 700 дітей до Гватемали
Другий шанс для Феміди. Фото: reachsite.com
Депортацію планували провести вже цими днями
Американський суд у неділю постановив терміново призупинити план адміністрації президента Дональда Трампа з депортації близько 700 гватемальських дітей.
 
Про це пише The Guardian.
 
Адвокати 10 неповнолітніх громадян Гватемали віком від 10 до 17 років у судових документах, поданих пізно в суботу, повідомили, що депортаційні літаки мали вилетіти протягом кількох годин. Але федеральна суддя у Вашингтоні заявила, що цих дітей не можна депортувати щонайменше 14 днів. 
 
Вона провела термінове слухання в неділю і домоглася того, щоб їх зняли з літаків і повернули до установ Управління з питань переселення біженців, поки триває судовий процес.
 
"Я не хочу, щоб було будь-яких невизначеностей", – сказала суддя Спаркл Л. Сукнанан. 
 
Урядові юристи називають це не депортацією, а возз'єднанням з родинами і опікунами. 
 
Подібні екстрені запити були подані й в інших частинах країни. Адвокати в Аризоні та Іллінойсі звернулися до федеральних суддів із проханням заблокувати депортацію неповнолітніх без супроводу дорослих.
