Американський військовий отримав 15 років в'язниці за витік секретних даних Пентагону

Федеральні прокурори визнали, що Тейшейра скоїв одне з найбільших порушень антишпигунського законодавства США в історії.

У вівторок, 12 листопада, федеральний суд Бостона засудив американського військовослужбовця Джека Тейшейра, який розкрив секретну інформацію Пентагону через онлайн-платформу Discord, до 15 років позбавлення волі.

Про це пише Reuters.

У березні 2024 року 22-річний Тейшейра визнав провину за шістьма пунктами. Його звинуватили в умисному зберіганні та передачі секретної інформації про національну оборону США. Для цього він використав свій надсекретний допуск до секретних державних компʼютерних мереж на базі Військово-повітряних сил у Кейп-Коді — тоді він служив у підрозділі, що надавав розвідувальну підтримку військовим.

Федеральні прокурори визнали, що Тейшейра скоїв одне з найбільших порушень антишпигунського законодавства США в історії.

"Я прошу вибачити за всю шкоду, яку я заподіяв", — сказав Тейшейра під час винесення йому вироку.

Суддя вказала, що Тейшейра розкрив секретну інформацію після того, як пройшов ретельну підготовку з її захисту. Його також попереджали про наслідки та покарання за невиконання цих вимог.

"Попри це ви розмістили у Discord сотні документів протягом року, справді дійсний факт — це те, що інші не зробили більше, щоб зупинити вас", — сказала суддя Індіра Талвані.

Адвокати Тейшейри просили суддю про 11 років увʼязнення. Вони переконували, що Тейшейра має розлади аутичного спектра й був соціально ізольований протягом життя, тож він ніколи не хотів завдати шкоди США, а лише інформувати інтернет-друзів про події у світі.

Серед документів, якими він поділився із учасниками закритої групи, була конфіденційна інформація про війну в Україні.

Федеральні правоохоронні органи заарештували Тейшейра в квітні 2023 року в будинку його родини в Массачусетсі після тижневого розслідування того, як конфіденційні записи Пентагону потрапили в інтернет.