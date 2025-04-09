Американці вважають, що Трамп прихильний до рф і не схвалюють його дії – опитування

Громадяни США переважно виступають проти захоплення Гренландії і не схвалюють мита Трампа.

У США провели соцопитування щодо думки громадськості про дії президента Дональда Трампа. Згідно із результатами, деякі зовнішньополітичні кроки очільника Штатів не подобаються людям. Зокрема йдеться про його кроки щодо вирішення українсько-російської війни та погрози анексією Гренландії.

Про це йдеться у звіті Pew Research Center.

Так, 43% опитаних вважають, що Трамп надто прихильно ставиться до росії. Приблизно троє із десяти кажуть, що він дотримується правильного балансу між росією та Україною, а 3% респондентів вважають, що він надто прихильно ставиться до України. Ще 22% не впевнені.

Республіканці переважно схвалюють дії Трампа у цьому питанні: 57% кажуть, що він дотримується правильного балансу, а 16% кажуть, що він надто прихильно ставиться до росії. Лише 3% кажуть, що він надто прихильно ставиться до України, а близько чверті не впевнені.

Приблизно три чверті демократів (72%) вважають, що Трамп надто прихильно ставиться до росії. Вважають, що він дотримується правильного балансу, лише 7% опитаних, а про те, що він надто прихильно ставиться до України, кажуть 2%. Приблизно кожен п'ятий не впевнений.