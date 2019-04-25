АМКУ дозволив Ахметову купити ще два обленерго та стати монополістом на ринку постачання електроенергії
Голосування за це рішення було роздільним – більшістю від присутніх на засіданні членів АМКУ. Їхні прізвища стануть відомі після відповіді Комітету на запит. Про це повідомляє "Наші грошей".
Цим придбанням група Ріната Ахметова суттєво перевищила поріг 35% на ринку поставок електроенергії, що є структурною ознакою монополії на ринку.
Напередодні голосування колишній член НКРЕКП Андрій Герус, який у команді Володимира Зеленського опікується антимонопольною тематикою, письмово повідомив держуповноважених АМКУ, що де-факто оператор мереж (обленерго) отримає вирішальний вплив на господарську діяльність відповідних постачальників електроенергії в регіонах, створених на базі енергозбутових підрозділів обленерго.
У свою чергу нардеп Вікторія Войцицька публічно звернулась до Ради національної безпеки України розглянути ситуацію з "енергетичною гіпермонополією Ахметова".
Наразі група Ріната Ахметова контролює понад 80% теплової енергогенерації, понад 80% видобутку енергетичного вугілля, Бурштинський енергоострів, через який може здійснюватись, але не здійснюється імпорт в Україну дешевшої електроенергії з Європи.
Нагадаємо, що антимонопольний комітет 18 квітня більшістю голосів вирішив надати компанії "Metinvest B.V." Ріната Ахметова дозвіл на придбання акцій "Дніпровського коксохімічного заводу".
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