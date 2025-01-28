Аналітики ISW спрогнозували, як вплине на плани рф готовніть ЄС допомогти Придністров’ю з газом

ЄС пропонує допомогу у розмірі 3 млн м³ газу для Придністров'я та грант у розмірі 30 млн євро

Згода "влади" невизнаного Придністров'я на допомогу від Молдови, України або ЄС послабить позиції росії у регіоні, бо не дозволить їй використати кризу для посилення залежності Тирасполя від москви.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики нагадали, що 27 січня Європейський Союз запропонував пакет допомоги Молдові та невизнаній Придністровській Молдавській Республіці (ПМР) для подолання газової кризи у рамках зусиль, спрямованих на зменшення можливостей росії використовувати Придністров'я у своїх схемах енергетичного шантажу Кишиніва.

Цей пакет включає кредит у розмірі 3 млн м³ газу для Придністров'я та грант у розмірі 30 млн євро (близько $31,4 млн) для Молдови на закупівлю газу. За угодою, паливо буде закуплене з 1 по 10 лютого з європейського ринку для підтримки виробництва електроенергії в Придністров'ї для внутрішнього споживання та експорту на решту території Молдови.