Аналіз систем ППО: чому SAMP/T варто уваги поряд з Patriot в контексті атаки росії

Системи ППО Patriot і SAMP/T є схожими, але американська технологія має більший попит.

Атака росії на Україну 26 серпня щонайменше 127 ракетами й 109 безпілотниками знову привернула увагу до наземних платформ протиповітряної оборони, наданих Україні західними союзниками, і особливо до американських ЗРК Patriot. Ажіотаж навколо систем Patriot залишає в стороні не менш потужну систему SAMP/T франко-італійського виробництва. SAMP/T має вражаючі характеристики і є потужною європейською альтернативою.

Про це пише Politico.

"Patriot є найбільш використовуваною системою в Україні, і вона має хорошу, якщо не сказати блискучу, репутацію", — сказав Фабіан Хоффманн, дослідник ракетних технологій в Університеті Осло.

Система SAMP/T має менший досвід бойового використання в порівнянні з іншими системами. Вона вперше була використана в реальних бойових умовах в Україні. Крім того, ракети Aster 30, які є частиною цієї системи, також використовувалися французьким військовим флотом в Червоному морі цього року для знищення балістичних ракет, випущених хуситами.

Однак експерти вказують на більш ефективну роботу систем SAMP/T у порівнянні з Patriot. SAMP/T потребує менше солдатів для управління та обслуговування. Система може відстежувати більшу кількість цілей одночасно, що покращує її ефективність у боротьбі з різними загрозами. Крім того, дизайн SAMP/T дозволяє системі здійснювати спостереження на 360 градусів з однієї установки.

Проте Patriot є більш гнучкою системою, що перехоплює цілі, в тому числі літаки, безпілотники, балістичні й крилаті ракети, в той час, як SAMP/T в основному призначена для збивання літаків і балістичних ракет.