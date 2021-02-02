Анджеліна Джолі продає картину Черчилля, яку він написав під час Другої світової війни й подарував презид

Американська акторка Анджеліна Джолі виставила на аукціон картину "Вежа мечеті Кутубія" британського прем'єр-міністра Вінстона Черчилля, яку він написав під час Другої світової війни та подарував президенту США Франкліну Рузвельту.

Як повідомляє AP, аукціонний дім Christie's очікує отримати за марокканський пейзаж 3,4 мільйона доларів, що може стати рекордною ціною за роботу політика, пише "Громадське".

На картині зображена найбільша мечеть у місті Марракеш Кутубія під час заходу сонця, а також Атлаські гори на задньому плані. Це єдина картина, яку британський політик завершив під час Другої світової війни (1939-1945 роки).

Черчилль намалював її після Касабланкської конференції у січні 1943 року, на якій Черчилль та Рузвельт планували поразку нацистської Німеччини. Наступного дня після конференції двоє політиків відвідали Мараккеш - Черчилль хотів показати Рузвельту красу міста.

У Christie's розповіли, що американський президент був вражений пейзажем, тому Черчилль вирішив зафіксувати його, й подарував картину Рузвельту на спогад про поїздку.

Нік Орчард, керівник відділу сучасного британського мистецтва у Christie's, каже, що британський політик почав малювати у 40 років і з того віку й до кінця життя він закінчив приблизно 500 картин.

За словами Орчарда, Черчилль захоплювався "світлом в Марокко і над Марракешем", тому малював його знов і знов. Також, як кажуть в аукціонному домі, колишній прем'єр Великої Британії "любив сухе повітря, світло і те, як сонце вигравало на пейзажах".

Після смерті Франкліна Рузвельта у 1945 році його син продав картину. У неї було декілька власників перш ніж у 2011 році її придбала голлівудська пара Анджеліна Джолі та Бред Пітт. Торги за картину мають відбутися 1 березня 2021 року.

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