Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

АП назвала "недолугою" відмову Ради відправити у відставку голів МЗС, Міноборони та СБУ

Радник та представник президента України у Верховній Раді Руслан Стефанчук назвав "недолугим опором" відмову парламенту відправити у відставку міністра закордонних справ, міністра оборони та голову Служби безпеки України
Він зазначив, що є велика криза не в стосунках президента і парламенту, а є "велика конституційна криза в розумінні стосунків народу України та тієї влади, що залишилася".
АП назвала "недолугою" відмову Ради відправити у відставку голів МЗС, Міноборони та СБУ Степан Полторак. Фото: mil.gov.ua
"Ми бачимо, який у суспільстві рівень недовіри до багатьох владних інституцій. Ми бачимо недолугий опір, консолідацію зусиль тих, хто не бажає змін. У визначених Конституцією України межах ми вживатимемо всіх заходів, щоб президент мав можливість впливати на ситуацію й задовольнив запит українського народу на зміни", – сказав Стефанчук, йдеться у "Радіо Свобода".
 
За його словами, мотиви парламенту у відмові звільнити голову Служби безпеки України, міністра оборони України та міністра закордонних справ України за поданням президента є неконституційними.
 
"Президент України вніс у межах своєї компетенції подання на звільнення тих посадовців, на які має право. Він жодним чином не перевищив своїх повноважень. Верховна Рада натомість відповіла, що виставляє низку інших незрозумілих для мене як для правника умов. Наприклад, назвати наступників. Це – неконституційні вимоги", – вважає Стефанчук.
 
Водночас представник президента зазначив, що ухвалення парламентом законопроекту про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України не вирішує проблеми встановлення механізму імпічменту президента.
 

Нагадаємо, Степан Полторак залишиться на посаді Міністра оборони України до того моменту, поки Верховна Рада не підтримає його відставку. Він працюватиме виконувачем обов'язків.

Додамо, що Полторак подав у відставку 20 травня, але Рада не підтримала його відставку. 

Читайте також: Зеленський відреагував на петицію про свою відставку

 
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

06 06 2019 19:51
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Інавгураційна промова президента Зеленського. Повний текст

Інавгураційна промова президента Зеленського. Повний текст

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.