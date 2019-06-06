ПОЛІТИКА НОВИНИВін зазначив, що є велика криза не в стосунках президента і парламенту, а є "велика конституційна криза в розумінні стосунків народу України та тієї влади, що залишилася".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
АП назвала "недолугою" відмову Ради відправити у відставку голів МЗС, Міноборони та СБУ
Радник та представник президента України у Верховній Раді Руслан Стефанчук назвав "недолугим опором" відмову парламенту відправити у відставку міністра закордонних справ, міністра оборони та голову Служби безпеки України
Степан Полторак. Фото: mil.gov.ua
"Ми бачимо, який у суспільстві рівень недовіри до багатьох владних інституцій. Ми бачимо недолугий опір, консолідацію зусиль тих, хто не бажає змін. У визначених Конституцією України межах ми вживатимемо всіх заходів, щоб президент мав можливість впливати на ситуацію й задовольнив запит українського народу на зміни", – сказав Стефанчук, йдеться у "Радіо Свобода".
За його словами, мотиви парламенту у відмові звільнити голову Служби безпеки України, міністра оборони України та міністра закордонних справ України за поданням президента є неконституційними.
"Президент України вніс у межах своєї компетенції подання на звільнення тих посадовців, на які має право. Він жодним чином не перевищив своїх повноважень. Верховна Рада натомість відповіла, що виставляє низку інших незрозумілих для мене як для правника умов. Наприклад, назвати наступників. Це – неконституційні вимоги", – вважає Стефанчук.
Водночас представник президента зазначив, що ухвалення парламентом законопроекту про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України не вирішує проблеми встановлення механізму імпічменту президента.
Нагадаємо, Степан Полторак залишиться на посаді Міністра оборони України до того моменту, поки Верховна Рада не підтримає його відставку. Він працюватиме виконувачем обов'язків.
Додамо, що Полторак подав у відставку 20 травня, але Рада не підтримала його відставку.
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06 06 2019 19:51 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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