Apple може дозволити Google Gemini використовувати функції штучного інтелекту в iPhone – Bloomberg

Компанії розглядають можливість укладення угоди про ШІ, яка б ґрунтувалася на пошуковому пакті.

Apple також нещодавно провела переговори з OpenAI про угоду, пише інформагенство Bloomberg.

Між компаніями тривають переговори про те, аби дозволити Apple ліцензувати Gemini для деяких нових функцій, які з'являться в програмному забезпеченні iPhone цього року, кажуть співрозмовники.

"Це створює підґрунтя для укладення блокбастерної угоди, яка потрясе індустрію штучного інтелекту", - пише Bloomberg.

За словами анонімних джерел, Apple також нещодавно провела переговори з OpenAI і розглядала можливість використання їхньої моделі.

В разі, якщо угода між Apple і Google буде укладена, то вона буде ґрунтуватисб на партнерстві двох компаній в сфері пошуку.

Протягом багатьох років Google, яка входить до складу Alphabet Inc., щорічно платить Apple мільярди доларів за те, щоб її пошукова система стала опцією за замовчуванням у веб-браузері Safari на iPhone та інших пристроях.

Сторони ще не визначилися з умовами або брендингом угоди про ШІ, не домовилися і про те, як вона буде реалізована.

Проте ця угода дасть Gemini ключову перевагу перед мільярдами потенційних користувачів, але це також може бути ознакою того, що Apple не так далеко просунулась у своїх зусиллях зі створення ШІ.

Компанія Apple готує нові можливості в рамках iOS 18 на основі власних моделей ШІ, але ці вдосконалення будуть зосереджені на функціях, які працюють на її пристроях, а не на тих, що надаються через хмару. Саме тому Apple шукає партнера, який би взяв на себе важку роботу над генеративним ШІ, включаючи функції для створення зображень і написання есе на основі простих підказок.

В Apple і Google відмовилися від коментарів. А OpenAI не відразу відповіла на запит про коментарі.

Він початку 2023-го Apple тестує власну велику мовну модель, технологію, що лежить в основі генеративного ШІ, під кодовою назвою Ajax. Деякі співробітники також випробовують базовий чат-бот під назвою Apple GPT, але технологія Apple все ще поступається інструментам від Google.

Угода з Apple стала б найгучнішим партнерством Google для Gemini на сьогодні. Apple має понад 2 мільярди пристроїв в активному використанні, які потенційно можуть стати домівкою для Google Gemini.

В січні Samsung Electronics Co. випустила нові смартфони з функціями штучного інтелекту на базі Gemini, але партнерство між двома гігантами Кремнієвої долини, ймовірно, приверне увагу регуляторів.

Ймовірна угода Google з Apple у сфері пошуку вже стала предметом судового позову з боку Міністерства юстиції США.