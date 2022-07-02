Apple планує наступну презентацію на 8 березня: що покажуть

Як і інші нещодавні презентації компанії, очікується, що це буде онлайн-презентація

Компанія Apple Inc. планує свою наступну презентацію на початок березня (можлива дата - 8 березня), зокрема, покажуть новий iPhone SE і новий iPad Air.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела, повідомляє Економічна правда.

"За словами людей, які обізнані в цьому питанні, Apple Inc. планує презентувати новий недорогий iPhone і оновлений iPad 8 березня або близько 8 березня", - пише агентство.

Як і інші нещодавні презентації компанії, очікується, що це буде онлайн-презентація, кажуть джерела на умовах анонімності.

Повідомляється, що Apple презентує iPhone SE третього покоління, оновлений iPad Air та та новий комп’ютер Mac із чіпом Apple Silicon.

Передбачається, що новий iPhone SE матиме модем 5G, перший для лінії SE. Очікується також, що смартфон матиме швидшийй процесор та кращу камеру, пише TechCrunch.

iPad Air також отримає оновлення процесора та додавання підключення 5G.

За даними Bloomberg, Apple також планує випустити iOS 15.4 у першій половині березня - очікується, що додадуть функцію, яка дозволить розблокувати iPhone за допомогою Face ID навіть в масці.

Нагадаємо, що Apple випустила бета-версію операційної системи iOS 15.4 для розробників, у якій додали можливість налаштувати Face ID на розпізнавання обличчя в захисній масці.