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Apple скоро презентує функцію для використання iPhone як платіжного терміналу - ЗМІ

Для роботи функції не знадобиться жодних додаткових пристроїв та компонентів
Компанія Apple розробляє нову функцію, яка дозволить малим підприємствам приймати платежі безпосередньо на своїх iPhone без додаткового обладнання.
Apple скоро презентує функцію для використання iPhone як платіжного терміналу - ЗМІ Фото: Apple

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, зазначає Економічна правда.

У такому випадку для оплати достатньо піднести до iPhone банківську картку або інший смартфон з підтримкою безконтактної оплати.

За даними видання, для роботи функції не знадобиться жодних додаткових пристроїв та компонентів.

Як стверджують співрозмовники агентства, Apple може запустити можливість приймати платежі з оновленням програмного забезпечення протягом найближчих місяців.

Очікується, що найближчим часом Apple випустить першу бета-версію оновлення iOS 15.4, а в широкий доступ вона вийде навесні.

Представник Apple відмовився від коментарів Bloomberg.

Агентство не уточнює, які моделі iPhone можуть отримати оновлення з підтримкою прийому платежів.

Bloomberg припускає, що буде задіяний чіп NFC, який зараз використовується в iPhone для Apple Pay - безконтактної оплати смартфоном.

"Чи має намір Apple укладати партнерство з однією з існуючих платіжних мереж або сама її створювати, поки невідомо", - пише Bloomberg.

За інформацією видання, Apple розробляє функцію приблизно з 2020 року, коли вона купила канадський стартап Mobeewave, який розробляв аналогічну технологію. Сума операції становила близько 100 млн дол.

Нагадаємо, що Apple стала першою у світі компанією з капіталізацією в 3 трильйони доларів

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27 01 2022 17:30
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