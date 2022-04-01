НОВИНИКомпанія Apple ненадовго досягла ринкової капіталізації у 3 трлн доларів (першою у світі) під час торгів 3 січня, потім її капіталізація знову впала нижче цієї позначки.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Apple стала першою у світі компанією з капіталізацією в 3 трильйони доларів
Такі цифри показують, що інвестори залишаються оптимістичними щодо акцій Apple та її здатності рости. При ринковій вартості в 3 трильйони доларів Apple потроїла свою оцінку менш ніж за чотири роки
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє CNBC.
Зазначається, що Apple подолала цей бар'єр, коли вартість її акцій досягла 182,86 дол (+3%).
За підсумками сесії акції виросли на 2,5% до 182,01 дол, а ринкова капіталізація Apple становила 2,99 трлн дол.
Як пише The Wall Street Journal, ціна акцій Apple зросла більш ніж утричі з мінімуму, досягнутого у березні 2020 року, а з початку 2021 року - на 38%.
ФОТО: MARKETS INSIDER
"Такі цифри показують, що інвестори залишаються оптимістичними щодо акцій Apple та її здатності рости. При ринковій вартості в 3 трильйони доларів Apple потроїла свою оцінку менш ніж за чотири роки", - додає CNBC.
У четвертому кварталі 2021 року Apple показала щорічне зростання всіх категорій продуктів, при цьому виручка зросла на 29% у порівнянні з минулим роком.
"Хоча iPhone все ще залишається найбільшим драйвером продажів, сервісний бізнес Apple зріс на 25,6% у порівнянні з минулим роком і приніс понад 18 мільярдів доларів доходу протягом кварталу", - пише видання.
CNBC нагадує, що Apple досягла ринкової капіталізації в 1 трлн дол 2 серпня 2018 року, а її оцінка досягла 2 трлн дол 19 серпня 2020 року.
Як зазначає Bloomberg, Apple - перша публічна компанія у світі, капіталізація якої досягла рекордної позначки. 3 трлн дол - це більше, ніж обсяг усього ринку акцій Німеччини та ніж вся економіка Великобританії, писало агентство.
"Apple змогла стати найдорожчою компанією у світі завдяки сталому потоку продуктів, які залучили споживачів. Наразі інвестори вважають компанію щодо безпечним активом для вкладення грошей в умовах волатильності ринків", - пише Bloomberg.
Водночас Microsoft коштує близько 2,5 трильйона доларів, Amazon має ринкову капіталізацію приблизно в 1,75 доларів, а ринкова оцінка Google становить 2 трильйони доларів.
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