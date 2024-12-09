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CУСПІЛЬСТВО

Apple судять через відмову боротися з матеріалами про насильство над дітьми в iCloud

09 грудня 2024, 14:21
Apple судять через відмову боротися з матеріалами про насильство над дітьми в iCloud
Фото: Укрінформ
У позові пишуть, що оскільки Apple не докладає більше зусиль, щоб запобігти поширенню фото чи відео з сексуальним насильством над дітьми, то змушує жертв знову пережити свою травму.

На компанію Apple подали до суду, бо та відмовилася впроваджувати систему, яка б сканувала фотографії iCloud на предмет сексуального насильства над дітьми.

Про це пише The New York Times.

У позові пишуть, що оскільки Apple не докладає більше зусиль, щоб запобігти поширенню фото чи відео з сексуальним насильством над дітьми, то змушує жертв знову пережити свою травму.

Також у позові зазначають, що Apple оголосила про "широко розрекламований покращений дизайн, спрямований на захист дітей", а потім не "впровадила ці проєкти або не зробила щось, щоб виявляти й обмежувати" такі матеріали.

Apple в 2021 році вперше оголосила про систему сканування в iCloud, для якої використовуватиме цифрові підписи Національного центру зниклих і експлуатованих дітей, щоб виявляти сексуальне насильство над дітьми на фото чи відео. Однак експерти з безпеки та конфіденційності припустили, що система може створити «бекдор» для державного стеження. Зараз Apple відмовилася від планів впровадити систему сканування.

Позов подала 27-річна жінка, яка судиться з Apple під псевдонімом. За словами жінки, родич розбещував її, коли вона була немовлям, і публікував фото в інтернеті. Тому вона досі майже щодня отримує повідомлення від правоохоронних органів про те, що когось звинувачують у зберіганні цих зображень.

Адвокат Джеймс Марш, який бере участь у судовому процесі, каже, що існує потенційна група з 2 680 людей, які можуть мати право на компенсацію в цій справі.

суддітиApple

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