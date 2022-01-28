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Apple тестує розблокування iPhone обличчям у масці

Наразі функція доступна лише на iPhone 12 і 13
Компанія Apple випустила бета-версію операційної системи iOS 15.4 для розробників, у якій додали можливість налаштувати Face ID на розпізнавання обличчя в захисній масці.
Apple тестує розблокування iPhone обличчям у масці Фото: MACRUMORS
Про це повідомляє macrumors.
 
Технологія полягає в розпізнаванні особливостей області навколо очей. У налаштуваннях пристрою можна вибрати, використовувати Face ID з маскою або без неї. 
 
У налаштуваннях також можна вказати, що власник смартфона постійно носить окуляри. Це допоможе більш точному розпізнаванню.
 
Наразі функція доступна лише на iPhone 12 і 13.
 
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28 01 2022 12:53
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