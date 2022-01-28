НОВИНИКомпанія Apple випустила бета-версію операційної системи iOS 15.4 для розробників, у якій додали можливість налаштувати Face ID на розпізнавання обличчя в захисній масці.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Apple тестує розблокування iPhone обличчям у масці
Наразі функція доступна лише на iPhone 12 і 13
Фото: MACRUMORS
Про це повідомляє macrumors.
Технологія полягає в розпізнаванні особливостей області навколо очей. У налаштуваннях пристрою можна вибрати, використовувати Face ID з маскою або без неї.
У налаштуваннях також можна вказати, що власник смартфона постійно носить окуляри. Це допоможе більш точному розпізнаванню.
Наразі функція доступна лише на iPhone 12 і 13.
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28 01 2022 12:53 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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