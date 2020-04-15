ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИКомпанія Apple випустила інструмент аналізу даних Apple Maps, який допоможе службам охорони здоров'я світу проаналізувати, як користувачі пересуваються під час пандемії коронавірусу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Apple відкрила доступ до даних про пересування людей для боротьби з COVID-19
"Apple випустила інструмент для аналізу тенденцій даних пересування від Apple Maps, щоб підтримати ефективну роботу, проведену по всьому світу, для пом'якшення поширення COVID-19"
Фото: Apple
Про це йдеться в заяві компанії, передає УКРІНФОРМ.
"Apple випустила інструмент для аналізу тенденцій даних пересування від Apple Maps, щоб підтримати ефективну роботу, проведену по всьому світу, для пом'якшення поширення COVID-19", - йдеться в заяві.
Дані про пересування користувачів можуть надати корисну інформацію місцевим органам влади і органам охорони здоров'я, відзначили в компанії.
В Apple запевнили, що продовжують дбати про захист приватної інформації своїх користувачів, і особи при визначенні запитів про маршрути залишаться нерозголошеними.
Нагадаємо, що Компанія Apple вирішила не залишатися осторонь та допомогти користувачам своїх ґаджетів краще розпізнати симптоми хвороби.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
15 04 2020 10:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО У Бельгії розробили ЗD-маску, що може замінити ШВЛ
- ФОТО У Харкові створили оригінальну маску для захисту лікарів
- ВІДЕО Поширення Covid-19 у повітрі: небезпечні мікрокраплі "живуть" більше п'яти хвилин
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
- "Прийшов час зруйнувати Facebook". Співзасновник Facebook закликав покінчити з соцмережею