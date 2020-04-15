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Apple відкрила доступ до даних про пересування людей для боротьби з COVID-19

"Apple випустила інструмент для аналізу тенденцій даних пересування від Apple Maps, щоб підтримати ефективну роботу, проведену по всьому світу, для пом'якшення поширення COVID-19"
Компанія Apple випустила інструмент аналізу даних Apple Maps, який допоможе службам охорони здоров'я світу проаналізувати, як користувачі пересуваються під час пандемії коронавірусу.
Apple відкрила доступ до даних про пересування людей для боротьби з COVID-19 Фото: Apple

Про це йдеться в заяві компанії, передає УКРІНФОРМ.

"Apple випустила інструмент для аналізу тенденцій даних пересування від Apple Maps, щоб підтримати ефективну роботу, проведену по всьому світу, для пом'якшення поширення COVID-19", - йдеться в заяві.

Дані про пересування користувачів можуть надати корисну інформацію місцевим органам влади і органам охорони здоров'я, відзначили в компанії.

В Apple запевнили, що продовжують дбати про захист приватної інформації своїх користувачів, і особи при визначенні запитів про маршрути залишаться нерозголошеними.

Нагадаємо, що Компанія Apple вирішила не залишатися осторонь та допомогти користувачам своїх ґаджетів краще розпізнати симптоми хвороби.

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15 04 2020 10:40
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