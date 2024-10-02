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Apple, ймовірно, доведеться звернутися до Китаю після пожежі на заводі в Індії – Reuters

02 жовтня 2024, 11:48
Apple, ймовірно, доведеться звернутися до Китаю після пожежі на заводі в Індії – Reuters
Фото: з вільного доступу
Нещодавно на індійському заводі Tata Group, де виробляли компоненти для iPhone, була пожежа.

Завод Tata, який постраждав від пожежі, є єдиним індійським постачальником задніх панелей iPhone. 

Про це повідомляє агенція Reuters.

Можливо, це може завадити значні збитки виробництву смартфонів, внаслідок чого компанії Apple доведеться організувати постачання важливих деталей з Китаю або інших країн. 

Ці деталі використовувалися для постачання на заводи Foxconn в Індії, а разом з тим для збірки iPhone на іншому власному заводі Tata.

Подія особливо критичною адже сталася напередодні фестивалю в Індії, який триває з кінця жовтня до початку листопада. 

В цей же період буде продано близько 1,5 мільйонів iPhone 14 та iPhone 15. 

Проте через пожежу, ймовірно, Apple не зможе задовольнити близько 15% попиту.

Нагадаємо, що постачальники Apple загалом мають від трьох до чотирьох тижнів задніх панелей у зберіганні, а інші джерела стверджують, що в Apple у запасі є деталей ймовірно на вісім тижнів, тож одразу наслідки пожежі компанія не відчує. 

Однак якщо виробництво і надалі буде призупинене, американська компанія буде змушена налагоджувати нові лінії для збірки, зокрема у Китаї.

Apple протягом останніх років намагається диверсифікувати свою діяльність поза Китаєм, зокрема завдяки заводам в інших країнах, включно з Індією, але минулого року через пожежі в Індії, що відбулися на заводах Foxlink та Pegatron, виробництво були змушені тимчасово призупинити. Також підрядники Wistron і Foxconn останні роки страждають від трудових конфліктів.

Проте попри всі проблеми, які Apple має в Індії, Tata яка є одним з найновіших постачальників компанії у країні. За прогнозами вона забезпечить близько 20-25% від глобальних постачань iPhone у 2024 році. Це майже вдвічі більше за 12-14%, які компанія надала у 2023-му.

 
AppleпожежаІндія

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