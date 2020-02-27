ВІДПОЧИНОК НОВИНИРежисер фільмів "Ножі наголо", "Останні джедаї" та серіалу "Breaking Bad" Раян Джонсон заявив, що компанія Apple не дозволяє кінопродюсерам показувати, як негативні персонажі користуються їхньою продукцією.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Apple забороняє "поганим хлопцям" у фільмах користуватися айфонами - режисер "Ножі наголо"
Джонсон розповів журналістам про одну зі сцен у фільмі "Ножі наголо" в якій героїня тримає айфон
Фото: з вільних джерел
Про це режисер розповів в інтерв’ю Vanity Fair, пише The Verge, повідомляє "Громадське".
Джонсон розповів журналістам про одну зі сцен у фільмі "Ножі наголо" в якій героїня тримає айфон.
"Не знаю, чи повинен я говорити про це. Такі слова можуть нашкодити моїй роботі над наступним детективом. Але я все ж скажу, тому що це значна деталь. Apple дозволяє показувати айфони у фільмах, але, що дуже важливо, якщо ви дивитися детектив - "погані хлопці" не можуть ними користуватися в кадрі", - сказав режисер.
Нагадаємо, що церемонія "Оскар" встановила антирекорд за переглядами
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27 02 2020 13:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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