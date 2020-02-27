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Apple забороняє "поганим хлопцям" у фільмах користуватися айфонами - режисер "Ножі наголо"

Джонсон розповів журналістам про одну зі сцен у фільмі "Ножі наголо" в якій героїня тримає айфон
Режисер фільмів "Ножі наголо", "Останні джедаї" та серіалу "Breaking Bad" Раян Джонсон заявив, що компанія Apple не дозволяє кінопродюсерам показувати, як негативні персонажі користуються їхньою продукцією.
Apple забороняє "поганим хлопцям" у фільмах користуватися айфонами - режисер "Ножі наголо" Фото: з вільних джерел

Про це режисер розповів в інтерв’ю Vanity Fair, пише The Verge, повідомляє "Громадське".

Джонсон розповів журналістам про одну зі сцен у фільмі "Ножі наголо" в якій героїня тримає айфон.

"Не знаю, чи повинен я говорити про це. Такі слова можуть нашкодити моїй роботі над наступним детективом. Але я все ж скажу, тому що це значна деталь. Apple дозволяє показувати айфони у фільмах, але, що дуже важливо, якщо ви дивитися детектив - "погані хлопці" не можуть ними користуватися в кадрі", - сказав режисер. 

Нагадаємо, що церемонія "Оскар" встановила антирекорд за переглядами

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27 02 2020 13:20
ТЕГИ: кіно, Apple
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