Арахамія анонсував позбавлення мандатів щонайменше двох депутатів від забороненої партії

Депутатських мандатів планують позбавити нардепів від "Опозиційна платформа – За життя" вже найближчим часом.

Про це написав очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у своєму телеграм-каналі.

"Продовжуємо працювати над очищенням парламенту від представників заборонених партій. Найближчого пленарного тижня очікуємо щонайменше -2 мандати. А може і більше. Деталі – згодом. Але, як я і говорив раніше, усе буде проходити виключно в рамках Конституції і законів України. Тобто, без шансів на оскарження в українських і міжнародних судах. На жаль, це не так швидко, як нам усім би хотілося. Зате надійно", – повідомив Арахамія.

Згодом він уточнив, що йдеться про позбавлення мандатів нардепів із ОПЗЖ Олега Волошина, Наталію Королевську та її чоловіка Юрія Солода, які вирішили скласти повноваження.

"На сьогодні їхні заяви в Апараті ВР ще не зареєстровані. Але, за нашою інформацією, документи від них уже прямують на Грушевського", – зауважив політик.