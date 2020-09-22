Арбітраж із ЄС щодо заборони Україною експорту лісу-кругляку може коштувати Україні до EUR1 млн

За словами Качки, головний аргумент України у спорі пов'язаний з тим, що заборону на експорт лісу-кругляку варто оцінювати не лише в контексті ст.35 Угоди про асоціацію з ЄС (про заборону обмежень експорту в торгівлі між сторонами), а й у контексті розділу з торгівлі та сталого розвитку (зі співробітництва у сфері довкілля).

Арбітраж зі спору між Україною та ЄС про заборону експорту необробленої деревини (лісу-кругляку) може коштувати Україні до EUR1 млн, повідомив заступник міністра економіки України - торговий представник Тарас Качка, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Звіт до копійки ми можемо подати після того, як арбітри подадуть report і ми сплатимо всі виставлені рахунки арбітрами та супутніми постачальниками послуг, але гадаю, що це буде декілька сотень тисяч сумарно, у межах мільйона. Точну цифру можна буде назвати через два-три місяці", - сказав він, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна" на брифінгу у вівторок.

Він уточнив, що на організацію арбітражу вже пішло декілька сотень тисяч євро.

За словами Качки, головний аргумент України у спорі пов'язаний з тим, що заборону на експорт лісу-кругляку варто оцінювати не лише в контексті ст.35 Угоди про асоціацію з ЄС (про заборону обмежень експорту в торгівлі між сторонами), а й у контексті розділу з торгівлі та сталого розвитку (зі співробітництва у сфері довкілля).

"Наша позиція слабка з точки зору того, що стаття 35 Угоди про асоціацію не дотримана, де прямо сказано: будь-які обмеження на експорт заборонені. Але у більш широкій площині, ніж торгівля, у нас сильна позиція. Ми очікуємо від арбітрів звіту, з якого можна було б показати Європейської Комісії, уряду та парламенту України, як іншим способом досягти цілей, яких ми добилися через заборону на експорт лісу, так, щоб він відповідав Угоді про асоціацію", - зауважив Качка.

У Мінекономіки зазначили, що справа зачіпає правові питання інтерпретації положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, зокрема права кожної сторони встановлювати та регулювати власні рівні національної охорони довкілля, сталого управління лісовими ресурсами, а також питання національної політики України в сфері лісового господарства та охорони довкілля.

Заступник міністра економіки очікує, що звіт арбітражної групи у справі буде оприлюднено протягом місяця.

Як повідомлялося, Верховна Рада 9 квітня 2015 року ухвалила закон, яким на десять років заборонила експорт лісоматеріалів і пиломатеріалів у необробленому вигляді (лісу-кругляку), при цьому заборону на експорт лісоматеріалів деревних порід (окрім сосни) було запроваджено з 1 листопада 2015 року, а деревних порід - з 1 січня 2017-го.

У Мінекономіки зазначили, що на країни ЄС припадало 70% українського експорту деревини.

ЄС 15 січня 2019 року подав запит на проведення консультацій із Україною про тимчасову заборону експорту необробленої деревини. Консультації були проведені 7 лютого 2019 року, проте сторони не дійшли взаємоузгодженого рішення.

20 червня 2019 року ЄС ініціював процедуру вирішення спору шляхом арбітражного розгляду і направив запит про створення Арбітражної групи. Сторони досягли згоди про створення Арбітражної групи у вищезгаданому складі 28 січня 2020 року. Далі, 17 лютого ЄС подав Арбітражній групі своє перше письмове подання, а 11 березня 2020 року своє письмове подання у відповідь подала Україна.

22-23 вересня цього року відбудуться слухання Арбітражної групи у спорі між Україною та ЄС про заборону експорту необробленої деревини (лісу-кругляку). Це перший в історії спір у рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Читайте також: В Україні завершується процес впровадження електронного обліку деревини