ПОЛІТИКА НОВИНИОлексій Арестович звільнився з посади позаштатного радника глави Офісу президента Андрія Єрмака та представника української делегації Тристоронньої контактної групи.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Арестович звільнився з посади позаштатного радника голови ОП і представника української делегації ТКГ
Арестович сказав, що звільнився за власним бажанням з "особистих причин"
Олексій Арестович Фото: Слово і Діло
Про це він заявив у коментарі "4 каналу" в понеділок, зазначає "Інтерфакс-Україна".
Арестович сказав, що звільнився за власним бажанням з "особистих причин". Він наголосив, що на наступній зустрічі ТКГ з Донбасу не буде присутній.
В українській делегації Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Арестович працював з 28 жовтня 2020 року. Радником Єрмака він став 1 грудня 2020 року.
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