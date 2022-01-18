Арестович звільнився з посади позаштатного радника голови ОП і представника української делегації ТКГ

Арестович сказав, що звільнився за власним бажанням з "особистих причин"

Олексій Арестович звільнився з посади позаштатного радника глави Офісу президента Андрія Єрмака та представника української делегації Тристоронньої контактної групи.

Про це він заявив у коментарі "4 каналу" в понеділок, зазначає "Інтерфакс-Україна".

Арестович сказав, що звільнився за власним бажанням з "особистих причин". Він наголосив, що на наступній зустрічі ТКГ з Донбасу не буде присутній.

В українській делегації Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Арестович працював з 28 жовтня 2020 року. Радником Єрмака він став 1 грудня 2020 року.

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