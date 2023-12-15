Аргентина планує передати два російських гелікоптери Україні
Про це пише аргентинське видання Pucara Defensa.
Таких домовленостей досягли під час візиту до Буенос-Айреса Президента України Володимира Зеленського 10 грудня.
"Наразі ведуться переговори щодо умов компенсації аргентинській стороні за передачу гелікоптерів Україні", - пише видання.
Крім того, США запропонували включити залишкову вартість гелікоптерів в перерахунок перших платежів за купівлю Буенос-Айресом винищувачів F-16 з наявності Данії.
Наразі гелікоптери виведені з експлуатації.
Також український президент, перебуваючи в Аргентині, зустрівся з угорським прем’єром.
Після чого Зеленський розповів про свою аргентинську зустріч з Орбаном.