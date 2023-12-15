Аргентина планує передати два російських гелікоптери Україні

Уряд Аргентини розглядає можливість передачі Україні двох гелікоптерів Ми-171Е, які були куплені в росії.

Про це пише аргентинське видання Pucara Defensa.

Таких домовленостей досягли під час візиту до Буенос-Айреса Президента України Володимира Зеленського 10 грудня.

"Наразі ведуться переговори щодо умов компенсації аргентинській стороні за передачу гелікоптерів Україні", - пише видання.

Крім того, США запропонували включити залишкову вартість гелікоптерів в перерахунок перших платежів за купівлю Буенос-Айресом винищувачів F-16 з наявності Данії.

Наразі гелікоптери виведені з експлуатації.

Також український президент, перебуваючи в Аргентині, зустрівся з угорським прем’єром.

Після чого Зеленський розповів про свою аргентинську зустріч з Орбаном.