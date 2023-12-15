Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Аргентина планує передати два російських гелікоптери Україні

15 грудня 2023, 10:02
Аргентина планує передати два російських гелікоптери Україні
Pucara.org/
Уряд Аргентини розглядає можливість передачі Україні двох гелікоптерів Ми-171Е, які були куплені в росії.

Про це пише аргентинське видання Pucara Defensa.

Таких домовленостей досягли під час візиту до Буенос-Айреса Президента України Володимира Зеленського 10 грудня.

"Наразі ведуться переговори щодо умов компенсації аргентинській стороні за передачу гелікоптерів Україні", - пише видання. 

Крім того, США запропонували включити залишкову вартість гелікоптерів в перерахунок перших платежів за купівлю Буенос-Айресом винищувачів F-16 з наявності Данії.

Наразі гелікоптери виведені з експлуатації.

Також український президент,  перебуваючи в Аргентині, зустрівся з угорським прем’єром. 

Після чого Зеленський розповів про свою аргентинську зустріч з Орбаном.

 

Останні матеріали

Єврорада вирішила розпочати переговори про членство України. Як це відбувалося в Брюсселі – The Times та Politico
Політика
Єврорада вирішила розпочати переговори про членство України. Як це відбувалося в Брюсселі – The Times та Politico
Переклад iPress – 15 грудня 2023, 11:30
Німеччина повинна робити більше. 70 відомих політиків, науковців та бізнесменів розкритикували політику уряду Шольца щодо України – відкрите звернення
Політика
Німеччина повинна робити більше. 70 відомих політиків, науковців та бізнесменів розкритикували політику уряду Шольца щодо України – відкрите звернення
Переклад iPress – 15 грудня 2023, 09:03
Визначальний момент для майбутнього не лише України, але насамперед для США. Якщо путін переможе, ми вчепимося одне одному в горлянку – Фіона Гілл
Політика
Визначальний момент для майбутнього не лише України, але насамперед для США. Якщо путін переможе, ми вчепимося одне одному в горлянку – Фіона Гілл
Переклад iPress – 14 грудня 2023, 16:37
Війна чи мир? Диктатура чи демократія? Майбутнє Європи на кону на саміті ЄС – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Війна чи мир? Диктатура чи демократія? Майбутнє Європи на кону на саміті ЄС – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 14 грудня 2023, 12:40
Зеленський у Вашингтоні. Як американські посадовці та експерти оцінюють результати візиту
Політика
Зеленський у Вашингтоні. Як американські посадовці та експерти оцінюють результати візиту
Переклад iPress – 14 грудня 2023, 09:11
Відновлення стійкості. Як Київ може посилити свою оборону – War on the Rocks
Cуспільство
Відновлення стійкості. Як Київ може посилити свою оборону – War on the Rocks
Переклад iPress – 13 грудня 2023, 16:47
Битва за Степове вирішить долю Авдіївки. І, можливо, стане вирішальною для зимової кампанії – Том Купер і Дональд Гілл. Частина ІІ та ІІІ
Cуспільство
Битва за Степове вирішить долю Авдіївки. І, можливо, стане вирішальною для зимової кампанії – Том Купер і Дональд Гілл. Частина ІІ та ІІІ
Переклад iPress – 13 грудня 2023, 12:50
Американська підтримка України. Робити добре, зробивши правильно – Тімоті Снайдер та Дара Массіко
Політика
Американська підтримка України. Робити добре, зробивши правильно – Тімоті Снайдер та Дара Массіко
Переклад iPress – 12 грудня 2023, 23:40
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється