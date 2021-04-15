CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУкраїнські виробники молока та молочних продуктів тепер мають можливість експортувати свою продукцію до Аргентини — посольство України в Буенос-Айресі отримало відповідну офіційну ноту від аргентинського зовнішньополітичного відомства.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Аргентина відкрила ринок для українських виробників молочних продуктів, які пройдуть перевірку
Ми вже працюємо з Аргентиною: погоджено форму ветеринарного сертифіката для експорту до Аргентини колагену та желатину, виготовленого зі шкір жуйних тварин. Натомість з Аргентини до України імпортується м’ясо птиці, риба та морепродукти, свіже м'ясо свійської великої рогатої худоби
Фото: dt.ua
"Пандемія створює проблеми країнам, громадянам і особливо складні умови для ведення бізнесу. Але навіть на тлі цих викликів ми докладаємо всіх зусиль, аби українські компанії отримували нові можливості для ведення бізнесу та експорту своїх товарів", - заявив очільник МЗС Дмитро Кулеба, повідомляє "Громадське".
За його словами, українські виробники отримали доступ до великого ринку Аргентини, де мешкають понад 40 мільйонів людей.
Для налагодження експорту в Аргентину українські виробники молока та молочних продуктів великої рогатої худоби і буйволів мають пройти акредитацію при Національній службі здоров’я тварин та якості харчових продуктів Аргентини (SENASA).
В умовах пандемії COVID-19 отримувати акредитацію дозволили дистанційно. Однак, коли ситуація в країні стабілізується та поновиться міжнародне авіасполучення, на виробників чекає інспекція до їхніх виробництв.
За словами голови Держпродспоживслужби Владислави Магалецької, відкриття ринку Аргентини для українського молока та молочних продуктів є важливим кроком до посилення торговельних зв’язків між країнами.
"Ми вже працюємо з Аргентиною: погоджено форму ветеринарного сертифіката для експорту до Аргентини колагену та желатину, виготовленого зі шкір жуйних тварин. Натомість з Аргентини до України імпортується м’ясо птиці, риба та морепродукти, свіже м'ясо свійської великої рогатої худоби", - зазначила вона.
Нагадаємо, що за січень 2021 року виробництво молока в Україні зменшилось на 2,3% порівняно із січнем 2020 року, до 531,6 тис. тонн.
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15 04 2021 13:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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