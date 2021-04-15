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Аргентина відкрила ринок для українських виробників молочних продуктів, які пройдуть перевірку

Ми вже працюємо з Аргентиною: погоджено форму ветеринарного сертифіката для експорту до Аргентини колагену та желатину, виготовленого зі шкір жуйних тварин. Натомість з Аргентини до України імпортується м’ясо птиці, риба та морепродукти, свіже м'ясо свійської великої рогатої худоби
Українські виробники молока та молочних продуктів тепер мають можливість експортувати свою продукцію до Аргентини — посольство України в Буенос-Айресі отримало відповідну офіційну ноту від аргентинського зовнішньополітичного відомства.
Аргентина відкрила ринок для українських виробників молочних продуктів, які пройдуть перевірку Фото: dt.ua
"Пандемія створює проблеми країнам, громадянам і особливо складні умови для ведення бізнесу. Але навіть на тлі цих викликів ми докладаємо всіх зусиль, аби українські компанії отримували нові можливості для ведення бізнесу та експорту своїх товарів", - заявив очільник МЗС Дмитро Кулеба, повідомляє "Громадське".
 
За його словами, українські виробники отримали доступ до великого ринку Аргентини, де мешкають понад 40 мільйонів людей.
 
Для налагодження експорту в Аргентину українські виробники молока та молочних продуктів великої рогатої худоби і буйволів мають пройти акредитацію при Національній службі здоров’я тварин та якості харчових продуктів Аргентини (SENASA).
 
В умовах пандемії COVID-19 отримувати акредитацію дозволили дистанційно. Однак, коли ситуація в країні стабілізується та поновиться міжнародне авіасполучення, на виробників чекає інспекція до їхніх виробництв.
 
За словами голови Держпродспоживслужби Владислави Магалецької, відкриття ринку Аргентини для українського молока та молочних продуктів є важливим кроком до посилення торговельних зв’язків між країнами.
 
"Ми вже працюємо з Аргентиною: погоджено форму ветеринарного сертифіката для експорту до Аргентини колагену та желатину, виготовленого зі шкір жуйних тварин. Натомість з Аргентини до України імпортується м’ясо птиці, риба та морепродукти, свіже м'ясо свійської великої рогатої худоби", - зазначила вона.
 
Нагадаємо, що за січень 2021 року виробництво молока в Україні зменшилось на 2,3% порівняно із січнем 2020 року, до 531,6 тис. тонн.
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15 04 2021 13:59
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