Археологи знайшли череп предка людини, якому понад 2 млн років. У нього був маленький мозок і великі зуби

Вважається, що перший вид загалом вживав тверді рослини, наприклад, кору чи картоплю.

Австралійські дослідники знайшли череп Paranthropus robustus — «двоюрідного брата», який співіснував одночасно з ранніми предками людини Homo erectus понад 2 мільйони років тому.

Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на пресслужбу Університету Ла Троба.

Науковці знайшли череп у 2018 році на археологічному об'єкті неподалік Йоганнесбурга (Південно-Африканська республіка), за декілька метрів від місця, де у 2015 році знайшли подібний череп, але дитини Homo erectus.

За словами дослідників, нова знахідна «захоплива», раніше їм вдавалося виявити зуби чи частинки кісток, але не цілий череп. Австралійські археологи кажуть, що їхня знахідка допоможе у вивченні мікроеволюції в межах людського виду.

Paranthropus robustus та Homo erectus жили приблизно в один час, але рештки першого виду з'являються частіше, пояснюють науковці.

"Ці два дуже різні види представляють різні еволюційні експерименти... Хоча зараз ми представники виду, який переміг 2 мільйони років тому, викопні дані свідчать про те, що кількісно представників Paranthropus robustus було більше за Homo erectus", — заявила авторка дослідження, докторка Анжеліна Ліс.

У Paranthropus robustus були великі зуби та маленький мозок, натомість у Homo erectus — великий мозок і маленькі зуби. Вважається, що перший вид загалом вживав тверді рослини, наприклад, кору чи картоплю.

Вчені припускають, що Paranthropus robustus еволюціонував, наприклад, через зміни навколишнього середовища. Зокрема у виду могли змінитися щелепи для кращого пережовування. Дослідники у майбутньому хочуть з'ясувати, як змінився вид та що призвело до його вимирання.

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