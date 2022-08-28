Археологи знайшли у Британії велетенську мозаїку III-IV ст. н.е. за мотивами "Іліади" Гомера

Мозаїка розміром 11 м на майже 7 м показує битву між двома головними героями Троянської війни: Ахіллесом та Гектором

Британські археологи виявили у графстві Ратленд у центральній Англії давню мозаїку римської епохи, на якій показано знамениту битву між двома головними героями Троянської війни: Ахіллесом та Гектором.

Про це пише Greek Reporter.

Мозаїка створює картину розміром 11 м на майже 7 м. Археологи знайшли її, коли розкопували складний комплекс вілл, що датуються третім-четвертим століттям нашої ери.

Троянська війна дуже детально описана в епічній поемі "Іліада" Гомера. Гектор – це один із основних захисників Трої, який майже виграв війну. Коли Ахіллес залишив греків, Гектор штурмом взяв грецький табір, поранив Одіссея, а потім загрожував спалити флот греків. Після цього Агамемнон зібрав свої війська та відкинув троянців назад.

Гектор також убив найкращого друга великого грецького воїна Ахіллеса - Патрокла, забравши подаровані Патроклу обладунки. У результаті Ахіллес примирився з Агамемноном, став на бік греків і почав переслідувати вбивцю свого найкращого друга. При штурмі троянського замку вони зіткнулися в епічній битві віч-на-віч. Ахіллес знав свої обладунки досить добре, щоб пам'ятати їхні слабкі місця. Він кинув свій спис у маленьку щілину в області шиї, вбивши Гектора.

На цьому помста Гектор не закінчилася. Греки тричі протягли його труп довкола могили Патрокла, тим самим осквернивши тіло. Водночас його труп зберігся незайманим через втручання богів.