Археологи знайшли у Китаї шість стародавніх гробниць віком до 2000 років

Під час археологічних досліджень вдалося знайти понад 60 культурних реліквій, серед яких мідні монети, бронзові дзеркала, срібні браслети, вироби із селадону – кераміки нефритового кольору – та ін

Археологи з Інституту культурних реліквій та археології провінції Хунань нещодавно провели розкопки шести стародавніх гробниць віком 1000–2000 років у Хунані, що розташована у центральній частині Китаю.

За словами археологів, ці поховання розміщуються в городищі Дутоу, у нинішньому повіті Ліньу міста Ченьчжоу. Чотири гробниці належать до епохи династії Хань (202 р. до н. е. – 220 р. н. е.), п'ята – до періоду Цзінь (265–420 рр.), шоста – до періоду Тан (618–907 рр.).

Під час археологічних досліджень вдалося знайти понад 60 культурних реліквій, серед яких мідні монети, бронзові дзеркала, срібні браслети, вироби із селадону – кераміки нефритового кольору – та ін.

Враховуючи характер знахідок, це гробниці простолюдинів, заявили фахівці. Проте вони являють собою цінні матеріали для археологічних досліджень.

Ліньу – єдине з виявлених укріплених поселень, що існували з початку третього і до кінця шостого століть на стародавньому шляху за маршрутом провінцій Хунань і Гуандун. Воно є свідченням злиття культур народів, що населяли регіони на північ і південь від гір Наньлін.

Як повідомляв Укрінформ, на південному заході Туреччини, у провінції Мугла, археологи виявили унікальні голови античних статуй.