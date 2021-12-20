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Археологи знайшли у Китаї шість стародавніх гробниць віком до 2000 років

Під час археологічних досліджень вдалося знайти понад 60 культурних реліквій, серед яких мідні монети, бронзові дзеркала, срібні браслети, вироби із селадону – кераміки нефритового кольору – та ін
Археологи з Інституту культурних реліквій та археології провінції Хунань нещодавно провели розкопки шести стародавніх гробниць віком 1000–2000 років у Хунані, що розташована у центральній частині Китаю.
Археологи знайшли у Китаї шість стародавніх гробниць віком до 2000 років Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє Сіньхуа.
 
За словами археологів, ці поховання розміщуються в городищі Дутоу, у нинішньому повіті Ліньу міста Ченьчжоу. Чотири гробниці належать до епохи династії Хань (202 р. до н. е. – 220 р. н. е.), п'ята – до періоду Цзінь (265–420 рр.), шоста – до періоду Тан (618–907 рр.).
 
Під час археологічних досліджень вдалося знайти понад 60 культурних реліквій, серед яких мідні монети, бронзові дзеркала, срібні браслети, вироби із селадону – кераміки нефритового кольору – та ін.
 
Враховуючи характер знахідок, це гробниці простолюдинів, заявили фахівці. Проте вони являють собою цінні матеріали для археологічних досліджень.
 
Ліньу – єдине з виявлених укріплених поселень, що існували з початку третього і до кінця шостого століть на стародавньому шляху за маршрутом провінцій Хунань і Гуандун. Воно є свідченням злиття культур народів, що населяли регіони на північ і південь від гір Наньлін.
 
Як повідомляв Укрінформ, на південному заході Туреччини, у провінції Мугла, археологи виявили унікальні голови античних статуй.
 
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20 12 2021 14:08
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