Археологи знайшли затонулий корабель капітана Джеймса Кука

Спільна експедиція американських та австралійських археологів після 22 років пошуків знайшла затонулий корабель мандрівника і першовідкривача капітана Джеймса Кука.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Guardian.

"Було знайдено останнє пристанище одного з найважливіших кораблів в історії Австралії", - заявив директор Австралійського музею мореплавства Кевін Сампшен.

У своїй заяві він також повідомив, що корабель "Endeavour" було знайдено біля берегів США, поблизу Род-Айленду.

Корабель "Endeavour" був побудований в Англії у 1764 році. Чотири роки потому Джеймс Кук вирушив на ньому в експедицію до Тихого океану. У 1770 році він висадився в Австралії, а згодом сягнув узбережжя Нової Зеландії.

Корабель був затоплений британським флотом у 1778 році, під час війни США за незалежність. Рік потому Кук був убитий на Гавайях, під час свого третього плавання до Тихого океану.

З 1999 року велися пошуки судна, під час яких археологи знайшли декілька інших кораблів 18-го століття. Зазначається, що серед американських істориків ще триває дискусія щодо того, чи є знайдений корабель саме тим судном "Endeavour". Однак австралійські археологи запевняють, що мають достатньо підтверджень своєї гіпотези.

Нагадаємо, що на півострові Юкатан у Мексиці знайшли дерев'яне каное. Його вік, імовірно, становить понад 1000 років, і воно добре збереглося.