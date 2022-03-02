Археологи знайшли затонулий корабель капітана Джеймса Кука
Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Guardian.
"Було знайдено останнє пристанище одного з найважливіших кораблів в історії Австралії", - заявив директор Австралійського музею мореплавства Кевін Сампшен.
У своїй заяві він також повідомив, що корабель "Endeavour" було знайдено біля берегів США, поблизу Род-Айленду.
Корабель "Endeavour" був побудований в Англії у 1764 році. Чотири роки потому Джеймс Кук вирушив на ньому в експедицію до Тихого океану. У 1770 році він висадився в Австралії, а згодом сягнув узбережжя Нової Зеландії.
Корабель був затоплений британським флотом у 1778 році, під час війни США за незалежність. Рік потому Кук був убитий на Гавайях, під час свого третього плавання до Тихого океану.
З 1999 року велися пошуки судна, під час яких археологи знайшли декілька інших кораблів 18-го століття. Зазначається, що серед американських істориків ще триває дискусія щодо того, чи є знайдений корабель саме тим судном "Endeavour". Однак австралійські археологи запевняють, що мають достатньо підтверджень своєї гіпотези.
Нагадаємо, що на півострові Юкатан у Мексиці знайшли дерев'яне каное. Його вік, імовірно, становить понад 1000 років, і воно добре збереглося.
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