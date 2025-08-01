У 1994 році російський диктатор був першим заступником голови уряду Санкт-Петербурга.

У Міністерстві закордонних справ Німеччини знайшли ознаки того, що російський диктатор владімір путін ще у 1994 році не визнавав кордонів рф та висловлював територіальні претензії росії на український Крим та Казахстан.

Про це повідомляє Der Spiegel з посиланням на архівні документи МЗС.

Генеральний консул Німеччини в Санкт-Петербурзі зазначив, що 14 січня 1994 року путін "рішуче" заявляв, що "Крим, східна Україна та північний Казахстан ніколи не були чужими для росії, а завжди були частиною російської території".

Німецький дипломат заявив, що тоді путін вказав на національне почуття росіян, яке німцям, "мабуть, важко зрозуміти". У 1994 році російський диктатор був першим заступником голови уряду Санкт-Петербурга.

18 березня путін на закритій частині з'їзду російського союзу промисловців і підприємців заявляв, що рф вимагатиме на переговорах визнання російськими окупованого Криму і чотирьох областей України, а інакше, мовляв, претендуватиме на інші території.

Під час виступу на Петербурзькому міжнародному економічному форумі 20 червня путін заявив, що вважає «росіян і українців одним народом», і тому "вся Україна — російська".

Диктатор також стверджував, що країна-агресор може досягти своїх цілей під час затяжної війни, заявляючи, що ситуація на полі бою для України "погіршується".

28 липня президент США Дональд Трамп заявив, що новий дедлайн для росії щодо укладення мирної угоди з Україною закінчиться за "10−12 днів, починаючи відсьогодні".

Колишній президент росії та заступник секретаря Ради безпеки російської федерації Медвєдєв публічно сперечається із автором законопроєкту про американські "драконівські" санкції Ліндсі Гремом та самим Трампом.

Президент США Дональд Трамп жорстко відреагував на погрози війною від заступника голови Радбезу рф Дмітрія Мєдвєдєва. Американський лідер попередив, що подібні заяви є небезпечними.