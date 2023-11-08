Армії США потрібно $3 млрд для закупівлі і виробництва 155-мм артснарядів – Reuters

Потрібно аби Конгрес схвалив виділення 3,1 млрд на закупівлю артилерійських снарядів 155 міліметрів і розширення їхнього виробництва.

Про це повідомляє Reuters.

"Це потрібно, щоб швидко замінити запаси, виснажені поставками в Україну та Ізраїль", - заявив помічник міністра оборони США з питань закупівель Даг Буш.

Він додав, що додаткове фінансування, яке зараз розглядається Конгресом як частина запиту президента США Джо Байдена на $106 млрд, піде на модернізацію або будівництво підприємств по виробництву 155-мм артснарядів в багатьох штатах Америки.

"Фінансування дозволить розширити виробничі лінії, зміцнити американську економіку та створити нові робочі місця", - сказав Буш.

Помічник міністра вважає, що з $3,1 млрд, виділених на 155 боєприпасів, близько половини піде на посилення промислових потужностей, а решта - на закупівлю снарядів.

"Інша частина додаткового запиту Байдена на 106 млрд, окрім 3,1 млрд доларів, виділених на 155-мм артснарядів, піде на фінансування розширення виробництва інших боєприпасів, зокрема на збільшення річного обсягу виробництва ракет для систем ППО Patriot з 550 до 650 одиниць", - підсумував Буш.

Нагадаємо, що в середині жовтня Байден заявив, що запросить у Конгресу $100 млрд для України та Ізраїлю.

І вчора в Сенаті США демократи заблокували намагання республіканців схвалити законопроєкт про надання надзвичайної допомоги Ізраїлю без передбачених коштів Україні, ухвалений Палатою минулого тижня.