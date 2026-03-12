Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Армія Ізраїлю заявила, що завдала ударів по іранському об'єкту, де розроблялась ядерна зброя

12 березня 2026, 15:55
Армія Ізраїлю заявила, що завдала ударів по іранському об'єкту, де розроблялась ядерна зброя
Фото: з вільного доступу
Комплекс "Талеган" уже був атакований Ізраїлем у жовтні 2024 року.
Армія оборони Ізраїлю заявила, що нещодавно завдала ударів по іранському ядерному об’єкту, де режим працював над "критично важливими можливостями" для розробки ядерної зброї.
 
Про це повідомляє Times of Israel. 
 
Йдеться про об’єкт поблизу Тегерана, який військові ідентифікували як комплекс "Талеган". По ньому ізраїльські ВПС завдавали ударів протягом останніх кількох днів.
 
За даними ізраїльських військових, останніми роками Іран використовував цей об’єкт для розробки передових вибухових речовин і проведення чутливих експериментів у межах секретної програми зі створення ядерної зброї.
 
Комплекс "Талеган" уже був атакований Ізраїлем у жовтні 2024 року — у відповідь на іранський ракетний удар по Ізраїлю раніше того ж місяця.
 
Військові зазначають, що нещодавно виявили, що Іран розпочав роботи з відновлення комплексу після тих ударів.
 
"Іранський режим продовжує зусилля з просування та розвитку можливостей, необхідних для створення ядерної зброї", — заявили в Армії оборони Ізраїлю, додавши, що останній удар є частиною серії операцій, спрямованих на подальше підривання ядерних амбіцій іранського режиму.

 

Ізраїльвійна в Україніросія окупанти

