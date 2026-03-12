Армія Ізраїлю заявила, що завдала ударів по іранському об'єкту, де розроблялась ядерна зброя

Комплекс "Талеган" уже був атакований Ізраїлем у жовтні 2024 року.

Армія оборони Ізраїлю заявила, що нещодавно завдала ударів по іранському ядерному об’єкту, де режим працював над "критично важливими можливостями" для розробки ядерної зброї.

Про це повідомляє Times of Israel.

Йдеться про об’єкт поблизу Тегерана, який військові ідентифікували як комплекс "Талеган". По ньому ізраїльські ВПС завдавали ударів протягом останніх кількох днів.