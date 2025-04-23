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Армія рф атакувала автобус у Марганці: 9 загиблих і понад 40 поранених (оновлено)

23 квітня 2025, 09:13
Армія рф атакувала автобус у Марганці: 9 загиблих і понад 40 поранених (оновлено)
Фото: www.ekathimerini.com
російський дроном-камікадзе вдарив по автобусу, де перебували працівники підприємства.

На ранок середи відомо, що 9 людей загинули і ще 42 отримали поранення внаслідок російських ударів дроном-камікадзе та FPV-дроном по місту Марганець Дніпропетровської області вранці 23 квітня.

Про це голова ОВА Сергій Лисав написав в Telegram-каналі.

"Агресор вдарив дроном-камікадзе по Марганцю. За попередньою інформацією, загинули 7 людей. Ще 6 – поранені. Інформацію уточнюємо", - йдеться у дописі. 

Пізніше Лисак додав, що кількість жертв російського удару зросла до 9.  

"Ворожа атака забрала 9 життів. Співчуття рідним і близьким. Постійно зростає кількість постраждалих. За інформацією на зараз, їх 30", – написав голова ОВА. 

В обід середи Лисав повідомив, що постраждалих вже 42 людини. 

За його словами, росіяни вдарили дроном-камікадзе по автобусу з працівниками підприємства.

 
атаки рф

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