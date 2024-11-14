Армія рф покладається на бронетехніку зі складів, але надовго її не вистачить – ISW

Ймовірно, росіяни не зможуть витримати великі втрати в довгостроковій перспективі.

Проте наразі війська рф значною мірою покладаються на витягнуті зі сховищ відремонтовані танки і бронемашини, аби замінити втрати техніки.

Про це йдеться в щоденному звіті американського Інституту вивчення війни.

Аналітики посилаються на інформацію експерта Українського центру оборонних стратегій Віктора Кевлюка, який сказав, що російські війська продовжують виробляти та відновлювати близько 150-160 нових танків на місяць або порядка 1920 танків на рік.

Це дорівнює поточному коефіцієнту заміщення втрат російської техніки.

За даними нідерландського проекту з відкритим вихідним кодом Oryx, війська рф втратили близько 3558 танків із початку повномасштабного вторгнення з 2022 році.

Кевлюк додав, що близько 30% усіх російських танків, вироблених за рік це нещодавно виготовлені танки, а 70% російські війська вивозять зі складів.

Експерт зазначає, що за останніми оцінками британської розвідки, якщо кремль буде продовжувати вивозити танки і бойові броньовані машини зі складів аналогічними темпами, то вичерпає власні запаси до осені наступного року.

Британський Міжнародний інститут стратегічних досліджень в лютому цього року оцінив, що російські війська, ймовірно, зможуть витримати близько 3 тисячі щорічних втрат техніки впродовж щонайменше наступних двох-трьох років, реактивуючи машини зі зберігання.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець раніше оцінював, що російська оборонно-промислова база може виробляти близько 250-300 нових танків і ремонтувати ще 250-300 танків на рік.