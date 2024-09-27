Армія рф відчує наслідки ударів ЗСУ по складах вже за 2-3 тижні – естонська розвідка

росіянам доведеться розставляти пріоритети у своїх діях на фронті.

Ефект від знищення українськими бійцями військових складів в рф, ймовірно, настане протягом двох-трьох тижнів.

Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Естонії підполковник Янек Кессельманн, пише мовник ERR.

"Інтенсивність обстрілів на фронті з боку російських військ знизилася з 226 обстрілів на день минулого тижня до 155 обстрілів на день цього тижня", - заявив міністр.

Кессельманн додав, що це ще не пов'язано з результатом знищення складів минулого тижня, адже "ефект від цієї події, ймовірно, настане через два-три тижні".

"Оскільки російська Федерація втратила досить значну кількість боєприпасів, призначених для фронту, їй, імовірно, доведеться розставити пріоритети у своїх діях найближчими місяцями", - сказав підполковник.

Естонський розвідник вказує, що у цьому світлі постає запитання, чи вистачить у російських військ ресурсів, щоб відтіснити українські частини, які увійшли до Курської області рф, назад.

Він додав, що цього тижня росія продовжила повільне просування на Покровському напрямку і досягла вихідної позиції для оточення населеного пункту Селидове.

"Якщо цей населений пункт буде захоплений ворогом, постачання Покровська та Курахове, ймовірно, буде порушене", - підсумував Кессельманн.

Нагадаємо, що на початку тижня під Тихорецьком Краснодарського краю рф була атакована база артилерійських боєприпасів.